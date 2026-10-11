دسترسی به اطلاعات ۳۰ میلیون ملک در سامانه وثایق الکترونیکی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی ظهر یکشنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان سمنان در دادگستری سمنان، از راه‌اندازی سامانه وثایق الکترونیکی با دسترسی به اطلاعات حدود ۳۰ میلیون ملک در کشور خبر داد.

وی با اشاره به ایجاد بانک اطلاعات سهامداران اظهار کرد: صدور الکترونیکی اسناد اشخاص حقوقی از اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ضرورت تحول در نظام ثبتی کشور افزود: تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، کاهش هزینه‌ها و تسریع در ارائه خدمات، از محورهای اصلی این تحول به شمار می‌رود.

بابایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه هوشمندسازی نظام ثبتی کشور بیان کرد: طی سال‌های اخیر، اقدامات متعددی با هدف ارتقای کیفیت خدمات ثبتی، تسهیل امور مردم و بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین انجام شده است که بخشی از آن‌ها زمینه‌ساز تحولات مهم در ارائه خدمات قضایی و اقتصادی خواهد بود.

وی سامانه وثایق الکترونیکی را از تازه‌ترین دستاوردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برشمرد و گفت: اطلاعات حدود ۳۰ میلیون ملک در این سامانه ثبت شده و دسترسی‌های لازم نیز برای قضات فراهم شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از پنج فرایند پیش‌بینی‌شده در این حوزه، سه فرایند به‌صورت مستقیم از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده است.