به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز روستایی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز جهانی پست اظهار کرد: شبکه ملی پست با تکیه بر سه راهبرد سرعت، دقت و توزیع به موقع و راه‌اندازی سرویس‌های نوین توانسته سطح رضایت‌مندی شهروندان را ارتقا دهد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی پست استان افزود: هاب پستی منطقه غرب کشور در همدان مستقر است و مراودات پستی ۱۳ استان از این طریق انجام می‌شود از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مرسوله وارد این هاب شده و به مقاصد نهایی ارسال شده است.

مدیرکل پست استان همدان با تاکید بر توسعه عدالت ارتباطی بیان کرد: از میان ۴۶۱ نمایندگی فعال پستی در استان ۷۱ درصد در مناطق روستایی مستقر هستند و حدود ۴۳۰ موزع و نامه‌رسان وظیفه خدمات‌رسانی به یک هزار و ۱۰۳ روستا و مناطق کم برخوردار را بر عهده دارند و ۱۱۰ نامه‌رسان نیز در حوزه شهری فعال هستند.

وی یکی از اولویت‌های مهم را تکمیل بانک‌های اطلاعاتی سامانه «جی‌نف» و آدرس‌های مکان محور استاندارد دانست و گفت: پیش از سال ۱۴۰۴ شاخص به‌روزرسانی اطلاعات در شهرها ۷ درصد و در روستاها ۹ درصد بود اما امروز با اقدامات انجام‌شده در حوزه ژئوک سازی این رقم به ۹۷ درصد ارتقا یافته و همدان رتبه دوم کشور را در این شاخص کسب کرده است.

روستایی با بیان اینکه بانک اطلاعاتی جی‌نف استان دارای یک میلیون و ۲۴۴ هزار رکورد شامل ۸۸۰ هزار رکورد شهری و ۴۴۴ هزار رکورد روستایی است، تصریح کرد: مسئولیت به‌روزرسانی داده‌ها با پست است اما عملیات پلاک کوبی در شهرها بر عهده شهرداری‌ها و در روستاها بر عهده دهیاری‌ها است و تاکنون ۵۶ درصد اماکن تجاری و مسکونی در ۱۱ شهر استان پلاک کوبی شده‌اند.

وی همچنین از کسب رتبه نخست کشوری همدان در طرح برداشت اطلاعات اطلس مدارس در میان ۶ استان پایلوت خبر داد و اظهار کرد: ماموریت پست کمک به توانمندسازی اقتصادی و رشد کسب و کارهای بومی است و همدان به پایلوت کشوری روستا بازار تبدیل شد و بستر فروش صنایع‌دستی و محصولات روستائیان فراهم شده است.

مدیرکل پست استان همدان افزود: مرسولات مرتبط با تجارت الکترونیک در استان با رشد ۷۰ درصدی همراه بوده و اکنون ۷۰ درصد خدمات پستی به مشاغل خرد محصولات محلی و صنایع‌دستی اختصاص دارد.

روستایی شاخص موفقیت توزیع به‌موقع مرسولات در استان را ۹۷.۵ درصد اعلام کرد و گفت: این رقم بالاتر از میانگین شاخص کشوری است و نرخ مرسولات برگشتی نیز تنها ۳.۵ درصد بوده که بیشترین علت آن درج نشانی‌های نادرست و ناقص است.

وی با اشاره به یک چالش رایج میان خریداران اینترنتی و پست توضیح داد: پس از ثبت سفارش بارکد پستی برای خریدار قابل مشاهده است و این تصور ایجاد می‌شود که کالا تحویل پست شده در حالی که فروشنده بین ۲۴ تا ۷۲ ساعت مهلت دارد بسته را تحویل دهد و فاصله زمانی میان صدور بارکد تا تحویل فیزیکی به باجه نباید به حساب تاخیر شبکه پستی گذاشته شود چراکه تعهد پست دقیقا از لحظه تحویل مرسوله آغاز می‌شود.

مدیرکل پست استان همدان در خصوص مراودات خارجی نیز گفت: سال گذشته ۴۰۴ مرسوله صادره و ۴۹۶ مرسوله وارده خارجی در استان ثبت شد و در حال حاضر نیز با توجه به شرایط منطقه‌ای ارسال مرسولات به مقاصد بین‌المللی ابتدا به صورت زمینی به یکی از کشورهای همسایه و سپس از طریق خطوط پروازی به ۴۶ کشور جهان انجام می‌پذیرد.

روستایی در پایان از آغاز به کار سرویس الکترونیکی «نشانیت» خبر داد و خاطرنشان کرد: این سرویس به منظور احراز الکترونیکی نشانی اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌ها فعال شده است و متقاضیان می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری از طریق سامانه `gnaf.post.ir` نسبت به استعلام وضعیت نشانی اقدام کنند.