مراسم روز ملی کودک و محیط زیست در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه،ظهر یکشنبه در این مراسم با تأکید بر اهمیت آموزش‌های محیط زیستی در دوران کودکی اظهار کرد: آشنایی کودکان با مفاهیم محیط زیستی و نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از طبیعت از سنین پایین، در تربیت نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر در قبال محیط زیست نقش مهمی دارد.

زینت اسماعیلی، افزود: در این برنامه، کودکان با محیط‌بان و وظایف او در حفاظت از طبیعت و حیات‌وحش آشنا شدند و در فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی از جمله ساخت کاردستی با موضوع محیط زیست، قصه‌گویی، نمایش و تماشای فیلم‌های محیط زیستی شرکت کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه بر تداوم برنامه‌های آموزشی و فرهنگی با مشارکت مراکز آموزشی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: اجرای این برنامه‌ها می‌تواند به ارتقای آگاهی محیط زیستی کودکان و تقویت فرهنگ حفاظت از طبیعت کمک کند.