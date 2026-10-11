حسین ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رسیدگی به پرونده تخلف صنفی در حوزه سلامت اظهار کرد: پرونده تخلف گرانفروشی مرتبه سوم متصدی یک غرفه مواد غذایی مستقر در بیمارستان شهرستان نجف‌آباد، در شعبه سوم تعزیرات حکومتی این شهرستان مورد رسیدگی دقیق قانونی قرار گرفت.

وی با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌ویژه مراجعان به مراکز درمانی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با احراز تخلف، متصدی این بوفه بیمارستانی را به دلیل ارتکاب گرانفروشی برای بار سوم، به پرداخت ۳ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۳۰ برابر میزان ارزش تخلف محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان درباره اعمال مجازات‌های تکمیلی و بازدارنده تصریح کرد: بر اساس ضوابط قانونی و مصوبه سران قوا برای تشدید برخورد با گرانفروشی، با توجه به تکرار تخلف در مرتبه سوم، علاوه بر جریمه نقدی سنگین، حکم تعطیلی و پلمب این واحد صنفی به مدت ۱۰ روز و نصب پارچه تخلف اقتصادی بر سردر بوفه به مدت ۱۴ روز صادر و اجرایی شد.

ایزدی با هشدار به متصدیان واحدهای صنفی تأکید کرد: تعزیرات حکومتی با هرگونه اجحاف در حق مردم و دست‌اندازی به حقوق مصرف‌کنندگان، به‌ویژه در اماکن عمومی و درمانی، بدون اغماض و با اشد مجازات‌های قانونی برخورد خواهد کرد.