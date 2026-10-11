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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

ثبت بیش از ۱۸ هزار ختم قرآن به نیت رهبر شهید 

ثبت بیش از ۱۸ هزار ختم قرآن به نیت رهبر شهید 

طرح «ختم مشترک قرآن» به نیت رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در قالب پویش «زندگی با آیه‌ها» تاکنون بیش از ۱۸ هزار ختم و ۲۷۰ هزار مشارکت را به ثبت رسانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح «ختم مشترک قرآن» به نیت رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان که همزمان با روزهای آغاز جنگ و شهادت ایشان در قالب پویش «زندگی با آیه‌ها» آغاز شده است، تاکنون با استقبال مخاطبان، به ثبت بیش از ۱۸ هزار و ۴۰۰ ختم قرآن و بیش از ۲۷۰ هزار مشارکت منجر شده است.

این طرح با هدف ایجاد فرصتی برای انس بیشتر با قرآن کریم و قرائت آیات الهی به نیت رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان اجرا می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به صفحه اختصاصی این طرح، یکی از ختم‌های تعریف‌شده را انتخاب و در آن مشارکت کنند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی پویش «زندگی با آیه‌ها»، تاکنون ۱۸ هزار و ۴۳۳ ختم قرآن در این طرح به ثبت رسیده و تعداد مشارکت‌ها از ۲۷۰ هزار مورد فراتر رفته است.

علاقه‌مندان برای پیوستن به این طرح می‌توانند به صفحه «ختم مشترک قرآن» در سامانه زندگی با آیه‌ها مراجعه و با انتخاب یکی از ختم‌ها، قرائت قرآن را آغاز کنند.

این طرح در چارچوب پویش «زندگی با آیه‌ها» و با تأکید بر توصیه به انس با قرآن کریم در حال اجراست.

کد مطلب 6974541
سیده فاطمه سادات کیایی

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