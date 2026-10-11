ثبت بیش از ۱۸ هزار ختم قرآن به نیت رهبر شهید 

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح «ختم مشترک قرآن» به نیت رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان که همزمان با روزهای آغاز جنگ و شهادت ایشان در قالب پویش «زندگی با آیه‌ها» آغاز شده است، تاکنون با استقبال مخاطبان، به ثبت بیش از ۱۸ هزار و ۴۰۰ ختم قرآن و بیش از ۲۷۰ هزار مشارکت منجر شده است.

این طرح با هدف ایجاد فرصتی برای انس بیشتر با قرآن کریم و قرائت آیات الهی به نیت رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان اجرا می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به صفحه اختصاصی این طرح، یکی از ختم‌های تعریف‌شده را انتخاب و در آن مشارکت کنند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی پویش «زندگی با آیه‌ها»، تاکنون ۱۸ هزار و ۴۳۳ ختم قرآن در این طرح به ثبت رسیده و تعداد مشارکت‌ها از ۲۷۰ هزار مورد فراتر رفته است.

علاقه‌مندان برای پیوستن به این طرح می‌توانند به صفحه «ختم مشترک قرآن» در سامانه زندگی با آیه‌ها مراجعه و با انتخاب یکی از ختم‌ها، قرائت قرآن را آغاز کنند.

این طرح در چارچوب پویش «زندگی با آیه‌ها» و با تأکید بر توصیه به انس با قرآن کریم در حال اجراست.