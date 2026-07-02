پویش «ختم قرآن کریم» به مناسبت بدرقه رهبر شهید در لرستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش سوری، از آغاز پویش «ختم قرآن کریم» به نیابت از رهبر شهید و در بدرقه ایشان خبر داد و از تمامی مؤسسات قرآن و عترت، محافل خانگی قرآن، تشکل‌های قرآنی، مربیان قرآنی، قاریان، حافظان، قرآن‌آموزان و عموم مردم شریف استان برای مشارکت گسترده در این حرکت معنوی دعوت کرد.

قرآن؛ محور وحدت و هدایت امت اسلامی

سوری در ادامه اظهار داشت: قرآن کریم محور وحدت و هدایت امت اسلامی است و جامعه قرآنی همواره در مقاطع مهم با تمسک به کلام وحی، ارادت و وفاداری خود را به ارزش‌های اسلامی به نمایش گذاشته است.

وی اضافه کرد: از این رو از همه فعالان قرآنی و مردم مؤمن دعوت می‌کنیم در این پویش معنوی شرکت کرده و با تلاوت قرآن کریم، به نیابت از رهبر و قائد شهیدمان و در بدرقه ایشان، ادای دینی معنوی به ساحت این شخصیت بزرگ و الهی داشته باشند.

دعوت از مؤسسات قرآنی، محافل و جلسات برای مشارکت

وی افزود: مؤسسات قرآن و عترت، محافل و جلسات قرآنی، قاریان، حافظان و همه علاقه‌مندان به کلام وحی می‌توانند با بر عهده گرفتن بخشی از ختم قرآن کریم، در این حرکت ارزشمند مشارکت کنند تا این اقدام، جلوه‌ای از همبستگی، وفاداری و انس جامعه قرآنی با رهبری و ولایت باشد.

پویش معنوی؛ یادبودی ماندگار از رهبر شهید

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تصریح کرد: امید است با مشارکت گسترده جامعه قرآنی و عموم مردم، این پویش معنوی به عنوان یادبودی ماندگار از رهبر شهید برگزار شود و ثواب تلاوت‌های قرآن کریم به روح بلند ایشان اهدا گردد.

نحوه مشارکت در پویش ختم قرآن

علاقه‌مندان به شرکت در این پویش معنوی می‌توانند با هماهنگی با مؤسسات قرآنی، گروه‌های جلسات خانگی و یا به صورت انفرادی، بخشی از ختم قرآن کریم را بر عهده گرفته و نتیجه آن را از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا ارتباط با دبیرخانه این پویش اطلاع‌رسانی کنند.