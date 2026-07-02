پویش ختم قرآن به یاد رهبر شهید، همزمان با آیین تشییع

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش ختم قرآن به یاد رهبر شهید و خانواده ایشان همزمان با آیین تشییع رهبر شهید و خانواده ایشان برگزار میشود. در این پویش از تمامی اقشار جامعه دعوت شده است تا با انتخاب بخشی از قرآن و مشارکت در ختم جمعی، ثواب تلاوت خود را به روح مطهر این عزیزان هدیه کنند.
براساس اعلام برگزارکنندگان، علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سامانه ویژه این پویش، جزء یا بخش مورد نظر خود را برای تلاوت انتخاب کرده و در این ختم سراسری سهیم شوند.
هدف از اجرای این برنامه، ترویج فرهنگ انس با قرآن، گسترش سنت حسنه ختم جمعی قرآن و زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا از طریق عمل به آموزههای قرآنی عنوان شده است.
همچنین برگزارکنندگان از شرکتکنندگان خواستهاند، با اطلاعرسانی این پویش در میان دوستان و آشنایان، زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم را در این برنامه قرآنی فراهم کنند تا ختمی گسترده با حضور عاشقان قرآن در سراسر کشور شکل گیرد.
علاقهمندان برای ثبتنام و مشارکت در این پویش میتوانند به نشانی https://zbah.telavat.ir/go/khatm مراجعه کنند. همچنین اخبار و اطلاعیههای مرتبط با این برنامه از طریق کانال «زندگی با آیهها» در پیامرسان ایتا در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
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