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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

سکوهای برخط معاملات ملک و خودرو به‌زودی فعال می‌شوند

سکوهای برخط معاملات ملک و خودرو به‌زودی فعال می‌شوند

معاون وزارت اقتصاد گفت: سکوهای برخط معاملات ملک و خودرو با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش امنیت معاملات مردم وارد عرصه اقتصادی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به مصوبات اخیر هیئت مقررات‌زدایی گفت: کاربرگ‌های مربوط به معاملات‌گران برخط ملک و خودرو و شیوه صدور مجوز فعالیت این سکوها در هیئت مقررات‌زدایی به تصویب رسید.

وی افزود: بر اساس اعلام قوه قضائیه، سالانه چند ده هزار پرونده و اختلاف قضایی در زمینه معاملات ملک و خودرو تشکیل می‌شود که یکی از دلایل آن، ناامن بودن این مبادلات است.

زمانیان در مصاحبه تلویزیونی تأکید کرد: فعالیت سکوهای برخط معاملات ملک و خودرو می‌تواند زمینه انجام معاملات با هزینه کمتر و امنیت بیشتر را برای مردم فراهم کند.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد ابراز امیدواری کرد این سکوها در آینده نزدیک فعالیت خود را آغاز کنند و با ورود این کسب‌وکارهای جدید به عرصه اقتصادی، هزینه معاملات کاهش و امنیت مبادلات افزایش یابد.

کد مطلب 6974544
سمیه رسولی

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