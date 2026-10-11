به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ احمد نقدپور بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان از برگزاری رزمایش «جان‌فدا» در روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه خبر داد و اظهار کرد: این رزمایش همزمان با سراسر استان گیلان در شهرستان شفت برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهداف و ابعاد مختلف این رزمایش افزود: رزمایش «جان‌فدا» حرکتی نمادین و عملیاتی در ادامه مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و ولایت است که با هدف نمایش آمادگی و توانمندی‌ها و تأکید بر روحیه مسئولیت‌پذیری و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه شفت با بیان اینکه این برنامه تنها به نمایش توانمندی‌ها محدود نمی‌شود، افزود: در کنار بخش‌های عملیاتی و نمایش قدرت، تمرکز ویژه‌ای نیز بر تبیین مسائل روز، تشریح تحولات منطقه‌ای و افزایش آگاهی عمومی خواهد بود.

سرهنگ نقدپور در ادامه بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها و مجموعه‌های شهرستان برای اجرای برنامه‌های پیش‌رو تأکید کرد و برگزاری چنین رزمایش‌هایی را فرصتی برای بازتاب آمادگی، انسجام و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست.

وی با اشاره به در پیش بودن روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، ۱۳ آبان را یکی از مناسبت‌های مهم تاریخی کشور و نماد بیداری، استقلال‌طلبی و ایستادگی ملت بزرگ ایران در برابر استکبار جهانی عنوان کرد.

فرمانده سپاه شفت با تأکید بر اهمیت گرامیداشت این روز تاریخی تصریح کرد: ۱۳ آبان یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر است و باید با تبیین ابعاد تاریخی و پیام‌های این مناسبت، زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان با آرمان‌های استقلال‌طلبی و استکبارستیزی فراهم شود.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای برای تبیین اهداف و پیام‌های روز مبارزه با استکبار ستیزی تأکید کرد و افزود: انتقال مفاهیم تاریخی و انقلابی به نسل جوان، نیازمند برنامه‌ریزی مناسب، اطلاع‌رسانی دقیق و استفاده از شیوه‌های اثرگذار در عرصه فرهنگی و رسانه‌ای است.

سرهنگ نقدپور در ادامه با اشاره به سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی اضافه کرد: این عملیات از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در تحولات منطقه به شمار می‌رود و از آن به‌عنوان عملیاتی مهم در تقابل با رژیم صهیونیستی یاد می‌شود.

وی با بیان اینکه تحولات منطقه و پیامدهای عملیات طوفان‌الاقصی همچنان از موضوعات مورد توجه در عرصه سیاسی و رسانه‌ای است، بر اهمیت بررسی و تبیین ابعاد این رویداد و پیامدهای آن در معادلات منطقه‌ای تأکید کرد.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شفت در پایان، با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو از جمله یادواره شهدای والامقام شهرستان شفت ، بر اهمیت تداوم فعالیت‌های فرهنگی و تبیینی، گرامیداشت مناسبت‌های ملی و انقلابی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهرستان برای افزایش آگاهی عمومی تأکید کرد.

گفتنی است رزمایش «جان‌فدا» روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه، همزمان با سراسر استان گیلان در شهرستان شفت برگزار خواهد شد.