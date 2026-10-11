به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی در گردهمایی مدیران سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، بر ضرورت تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، تأمین اعتبار برای پیشگیری از حریق، بازنگری در کارگروه زیربنایی و افزایش اعتبارات ملی طرح‌های کارون و کرخه در سال ۱۴۰۵ تأکید کرد.

پیگیری مطالبات نیروی انسانی و تقویت توان حفاظتی

وی با تشریح مهم‌ترین مسائل و چالش‌های این مجموعه در سطح استان، خواستار اتخاذ تصمیمات مؤثر برای رفع مشکلات نیروی انسانی، تقویت اعتبارات حفاظتی و پشتیبانی از اجرای برنامه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری شد.

وی با اشاره به اهمیت منابع طبیعی در حفظ سرمایه‌های ملی، حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، مدیریت عرصه‌های آبخیز و پیشگیری از تخریب اراضی ملی، بر ضرورت حمایت بیشتر از ادارات کل استانی و تأمین منابع مالی متناسب با مأموریت‌ها و مسئولیت‌های این مجموعه تأکید کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به نقش نیروهای شرکتی در اجرای مأموریت‌های حفاظتی، اجرایی و پشتیبانی، خواستار پیگیری مطالبات این کارکنان و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع مشکلات و بهبود وضعیت آنان شد.

درخواست تأمین اعتبار برای پیشگیری از حریق

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی مستمر نیروهای حفاظتی، تأمین تجهیزات مورد نیاز، تقویت امکانات عملیاتی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، تخصیص اعتبارات کافی در این حوزه را ضروری دانست.

نجفی خاطرنشان کرد: پیشگیری از حریق، علاوه بر کاهش خسارت به پوشش گیاهی، جنگل‌ها و مراتع، می‌تواند هزینه‌های مقابله با آتش‌سوزی و عملیات اطفای حریق را نیز کاهش دهد؛ ازاین‌رو، پیش‌بینی و تخصیص به‌موقع اعتبارات پیشگیرانه در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی استان اهمیت دارد.

بازنگری در کارگروه زیربنایی با راه‌اندازی سامانه پنجره واحد زمین

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان همچنین با اشاره به راه‌اندازی سامانه مدیریت پنجره واحد زمین، خواستار بررسی حذف کارگروه زیربنایی با توجه به ایجاد این سامانه شد.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در فرآیندهای اداری و تسهیل رسیدگی به درخواست‌ها و استعلام‌های مرتبط با اراضی، بر لزوم هماهنگی میان سازوکارهای موجود و سامانه‌های الکترونیکی تأکید کرد.

به گفته وی، استفاده از ظرفیت سامانه مدیریت پنجره واحد زمین می‌تواند به افزایش شفافیت، کاهش فرآیندهای موازی، تسریع در بررسی درخواست‌ها و بهبود هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط کمک کند. بر همین اساس، موضوع حذف کارگروه زیربنایی با توجه به راه‌اندازی این سامانه، به‌عنوان یکی از مطالبات استان برای بررسی و تصمیم‌گیری در سطح سازمان مطرح شد.

درخواست افزایش اعتبارات ملی طرح‌های کارون و کرخه

نجفی با اشاره به نقش طرح‌های آبخیزداری در مدیریت رواناب‌ها، کنترل فرسایش خاک، کاهش خطر سیلاب، تغذیه منابع آب و حفاظت از عرصه‌های طبیعی، خواستار توجه ویژه به تأمین و افزایش اعتبارات ملی مرتبط با این دو حوزه آبریز شد.

وی تأکید کرد: افزایش اعتبارات می‌تواند زمینه تقویت برنامه‌های اجرایی، توسعه عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های طبیعی استان را فراهم کند.