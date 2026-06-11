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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

کشف و معدوم‌سازی حدود ۳ تن مواد غذایی تاریخ‌گذشته در زابل

کشف و معدوم‌سازی حدود ۳ تن مواد غذایی تاریخ‌گذشته در زابل

زابل- رئیس مرکز بهداشت زابل، از کشف و معدوم‌سازی حدود ۳ تن انواع مواد پروتئینی و نوشیدنی تاریخ‌گذشته در سطح شهر زابل خبر داد.

محمدعلی دروهی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف و معدوم‌سازی حدود ۳ تن انواع مواد پروتئینی و نوشیدنی تاریخ‌گذشته در سطح شهر زابل خبر داد.

رئیس مرکز بهداشت زابل اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی و بازرسی مستمر کارشناسان بهداشت محیط، بازدیدهای دوره‌ای روزهای چهارشنبه طبق روال گذشته در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ از مراکز عرضه و توزیع مواد غذایی در سطح شهر زابل، به‌ویژه بازار شهر و پایانه مسافربری (ترمینال)، انجام شد.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، حدود ۳ تن انواع مواد پروتئینی و نوشیدنی تاریخ‌گذشته و غیرقابل مصرف کشف و توقیف شد که نگهداری و عرضه آن‌ها می‌توانست سلامت شهروندان را به خطر اندازد.

دروهی با اشاره به شرایط جوی و افزایش دمای هوا در منطقه تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع و به منظور پیشگیری از هرگونه تهدید علیه سلامت عمومی، تمامی اقلام کشف‌شده با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی معدوم‌سازی شد.

وی در پایان ضمن تأکید بر تداوم نظارت‌های بهداشتی از شهروندان خواست در هنگام خرید مواد غذایی، به تاریخ تولید و انقضا، شرایط نگهداری و مجوزهای بهداشتی محصولات توجه کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند.

کد مطلب 6857060

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