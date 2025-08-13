۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در تنکابن معدوم شد

سیده عالیه علوی در گفت وگو با خبرنگار مهر از کشف و معدوم‌سازی بیش از ۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در یکی از مناطق شهری این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر نگهداری حجم بالایی از مواد غذایی در یک منزل مسکونی، بازرسان واحد بهداشت محیط بلافاصله به محل اعزام شدند. بررسی‌های اولیه نشان داد که یکی از واحدهای صنفی، این منزل را به عنوان انبار استفاده کرده و مقادیر زیادی مواد غذایی را به شکل کاملاً نامناسب و غیر بهداشتی نگهداری می‌کند.

علوی افزود: با اخذ حکم ورود از دادستان شهرستان تنکابن، بازرسان بهداشت محیط به همراه نیروی انتظامی وارد محل شدند و از انبار بازدید کردند که طی آن بیش از ۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته شامل ۱۰۰ قوطی رب گوجه فرنگی چهار کیلویی و ۳۶ حلب روغن چهار کیلویی کشف شد. این اقلام بلافاصله توقیف و محل انبار پلمب شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان تنکابن ادامه داد: با دستور دادستان محترم، تمامی مواد غذایی کشف‌شده به دلیل شرایط کاملاً نامناسب و غیرقابل مصرف بودن، با رعایت اصول زیست‌محیطی معدوم شد. همچنین برای فرد متخلف پرونده قضائی تشکیل و به مراجع ذی‌صلاح ارسال شد.

وی در پایان از همکاری و هوشیاری مردم شهرستان قدردانی کرد و از شهروندان تنکابنی خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد غیر بهداشتی، مراتب را فوراً به شبکه بهداشت و درمان شهرستان یا سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند تا اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان انجام شود.