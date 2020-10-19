جزئیات مراسم تشییع پیکر شهید مدافع سلامت دکتر زارع جوشقانی

علی زارع فرزند شهید زارع در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مراسم وداع با پیکر مطهر شهید مدافع سلامت دکتر محمد زارع جوشقانی صبح امروز در تهران برگزار شد، اظهار داشت: مراسم تشییع پیکر مطهر شهید زارع فردا سه شنبه ۲۹ مهرماه از ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه از مقابل دارالسلام گلابچی به سمت دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار می‌شود.

وی افزود: پیکر شهید زارع پس از برگزاری مراسم ترحیم، در دانشگاه شهید بهشتی کاشان به خاک سپرده می‌شود.

سید علیرضا مروجی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم تشییع پیکر شهید زارع به صورت خودرویی و با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی عصر فردا برگزار می‌شود.

گفتنی است مراسم وداع با پیکر شهید مدافع سلامت دکتر محمد زارع جوشقانی صبح دوشنبه در تهران با حضور ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت و علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونای استان تهران برگزار شد.

به گزارش مهر، شهید مدافع سلامت دکتر محمد زارع جوشقانی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران و رئیس بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران صبح دیروز دوشنبه بر اثر ابتلاء به ویروس منحوس کرونا به درجه رفیع شهادت نائل آمد.