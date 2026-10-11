کشف تخلف ۲۸ میلیارد ریالی در بازرسی از دو انبار در ورامین

وحید تاجیک، در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی دو انبار متخلف و تشکیل پرونده تخلف به ارزش مجموع ۲۸ میلیارد و ۴۸۵ میلیون ریال خبر داد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین اظهار کرد: بازرسان این اداره در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی و شناسایی انبارهای فاقد ثبت در سامانه جامع انبارها، با همکاری پلیس امنیت اقتصادی موفق به شناسایی دو انبار متخلف شدند.

وی افزود: در جریان بازرسی‌ها، یک انبار نگهداری مواد غذایی شامل انواع نوشیدنی، شوینده و محصولات سلولزی و یک انبار نگهداری انواع رنگ و تینر به دلیل ثبت‌نکردن موجودی کالا در سامانه جامع انبارها، مشمول تخلف شناخته شدند.

تاجیک ادامه داد: در همین راستا، پرونده تخلف این دو انبار به ارزش مجموع ۲۸ میلیارد و ۴۸۵ میلیون ریال تشکیل و متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط معرفی شدند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین با تأکید بر ضرورت ثبت قانونی انبارها و موجودی کالاها تصریح کرد: بر اساس ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی نگهداری‌کنندگان کالا موظف‌اند با مراجعه به سامانه جامع انبارها، نسبت به ثبت انبار و انجام تشریفات قانونی اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: با افرادی که از ثبت انبارها و موجودی کالا در سامانه مربوطه خودداری کنند، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.