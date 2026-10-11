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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۹

رضایی: حمایت از تعاونی‌های دشتستان برای حفظ تولید و اشتغال ضروری است

رضایی: حمایت از تعاونی‌های دشتستان برای حفظ تولید و اشتغال ضروری است

بوشهر - نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تأمین سرمایه در گردش تعاونی‌های شهرستان برای حفظ تولید و اشتغال تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی عصر یکشنبه در جریان بازدید از یک واحد تولیدی تعاونی در دشتستان اظهار کرد: تعاونی‌های فعال این شهرستان ظرفیت قابل‌توجهی برای رونق تولید و کاهش بیکاری دارند و صیانت از بنگاه‌های اقتصادی موجود باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: حمایت مؤثر دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی از واحدهای تولیدی و تعاونی‌ها، ضرورتی اساسی برای حفظ اشتغال و تقویت فعالیت‌های اقتصادی در منطقه است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد استان تصریح کرد: تزریق به‌موقع منابع مالی و تأمین سرمایه در گردش، از افت بهره‌وری و توقف خطوط تولید جلوگیری می‌کند.

رضایی با اشاره به نقش بانک توسعه تعاون در پشتیبانی مالی از واحدهای تعاونی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود روند تسهیل‌گری و حمایت از سایر طرح‌های کارآفرینی و تعاونی‌های مستعد منطقه نیز با جدیت دنبال شود.

وی تأکید کرد: تقویت بخش تعاون و حمایت از ظرفیت‌های تولیدی بومی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در دشتستان باشد.

کد مطلب 6974672

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