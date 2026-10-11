به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، در آیین امضای موافقت‌نامه مشترک با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع توسعه فناوری عقیم‌سازی حشرات برای کنترل پشه مهاجم آئدس و مقابله با بیماری‌های تب دِنگی، چیکونگونیا و زیکا، اظهار کرد: فناوری هسته‌ای به معنای حقیقی کلمه، «فناوری زندگی» است و تمرکز سازمان انرژی اتمی ایران بر حوزه‌های سلامت و امنیت غذایی قرار دارد.



وی تصریح کرد: حرکت در مرزهای دانش از تکالیف مستمر ماست تا بتوانیم از تمامی روش‌های نوین قابل استفاده در حوزه سلامت بهره بگیریم. کشورهای توسعه‌یافته، روش‌های نوین سلامت را در دستور کار خود قرار داده‌اند و ما نیز باید همگام با پیشرفت‌های جهانی، این روش‌ها را در اختیار نظام سلامت و مردم عزیز و شریف ایران قرار دهیم.

اسلامی با اشاره به روند رو به گسترش همکاری‌های سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد: خداوند متعال را شاکریم که در دوره کنونی مدیریت وزارت بهداشت، تعاملات میان دو مجموعه به بهترین شکل در حال انجام است و به‌صورت مستمر شاهد گشوده‌شدن سرفصل‌های جدید همکاری و به‌کارگیری فناوری‌ها در این عرصه هستیم.



وی ادامه داد: امضای این موافقت‌نامه از جمله زمینه‌های جدید همکاری میان دو مجموعه به‌شمار می‌رود که می‌تواند در تسریع ورود فناوری‌های نوین و نوظهور به حوزه درمان و به‌ویژه بهداشت نقش موثری ایفا کند.





رییس سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح گفت: امیدواریم با تعیین زمان‌بندی فشرده و تعامل نزدیک دو مجموعه، بتوانیم این طرح را به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسانیم. برای اجرای آن، بازه زمانی ۱۹ماهه پیش‌بینی شده است؛ با این‌حال، امروز توافق کردیم با استفاده از ظرفیت‌ها و داشته‌های موجود، ضمن صرفه‌جویی در زمان، مدت اجرای پروژه را کاهش دهیم. امیدواریم این هدف محقق شود و به یاری حق تعالی، پیش از پایان بازه زمانی ۱۹ماهه، شاهد دستیابی به نتایج اولیه به‌کارگیری این فناوری باشیم.



گفتنی است، صبح امروز موافقت‌نامه توسعه کاربردهای فناوری هسته‌ای در حوزه سلامت با هدف کنترل ناقلین بیماری‌ها، به امضای محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، و محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رسید.