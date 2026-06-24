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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

نماینده دشتستان: ملت ایران در بزرگ‌ترین جنگ تاریخ معاصر پیروز شد

نماینده دشتستان: ملت ایران در بزرگ‌ترین جنگ تاریخ معاصر پیروز شد

بوشهر- نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش مردم در حوادث اخیر کشور گفت: ملت ایران در بزرگ‌ترین جنگ تاریخ معاصر پیروز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی ظهر چهارشنبه در مراسم روز تاسوعا در گلزار شهدای گمنام برازجان با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی اظهار کرد: هرگاه انقلاب و کشور نیازمند حضور مردم بوده است، با فرمان رهبری، مردم در راهپیمایی‌ها و اجتماعات مختلف از جمله ۹ دی و ۲۲ بهمن به میدان آمده‌اند.

وی افزود: تفاوت حوادث اخیر با گذشته در این بود که مردم در شرایطی به صحنه آمدند که رهبر شهید شده بود و بسیاری از فرماندهان ارشد نیز به شهادت رسیده بودند، اما ملت ایران بدون دستور مستقیم و با احساس مسئولیت وارد میدان شد که این موضوع نشان‌دهنده بلوغ و رشد سیاسی و اجتماعی جامعه است.

نماینده دشتستان با بیان اینکه جنگ اخیر را نباید دست‌کم گرفت، تصریح کرد: این نبرد از بزرگ‌ترین جنگ‌های تاریخ ایران به شمار می‌رود و شاید به دلیل قرار داشتن در متن این حوادث، هنوز عظمت آن به‌خوبی درک نشده است. در تاریخ معاصر و حتی در سده‌های گذشته، کمتر با دشمنی با این سطح از قدرت، گستردگی و امکانات مواجه بوده‌ایم.

رضایی ادامه داد: ملت ایران در برابر قدرت‌های بزرگ جهان ایستاد و تسلیم نشد و این ایستادگی در تاریخ ماندگار خواهد شد. سال‌های آینده، تاریخ‌نگاران ایران و جهان از ملتی سخن خواهند گفت که در برابر زورگویی ایستاد و توانست به قدرت‌های سلطه‌گر پاسخ دهد.

وی با قدردانی از حضور مردم دشتستان در برنامه‌های مختلف، اظهار کرد: شور و حماسه‌ای که در برازجان و دشتستان شکل گرفت، برای بسیاری از مسئولان و میهمانان استان شگفت‌انگیز بود و حضور گسترده مردم جلوه‌ای کم‌نظیر از همبستگی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب را به نمایش گذاشت.

نماینده مردم دشتستان از امام جمعه، نیروهای مردمی، فعالان فرهنگی و مجموعه‌های اجرایی و انقلابی شهرستان نیز قدردانی کرد و گفت: بیش از ۱۰۰ شب فعالیت مستمر، حضور در شرایط مختلف آب‌وهوایی و برگزاری منظم برنامه‌ها، حاصل مجاهدت و تلاش خالصانه مجموعه‌ای از نیروهای مردمی و فرهنگی بود.

رضایی با اشاره به روحیه پویایی و حرکت در مکتب تشیع خاطرنشان کرد: ائمه اطهار(ع) هر کدام متناسب با شرایط زمان خود برای دفاع از حق و مقابله با ظلم قیام و تلاش کردند و این روحیه امروز نیز در جامعه شیعی استمرار یافته است؛ به‌گونه‌ای که هر فردی به اندازه توان خود در میدان دفاع از کشور و آرمان‌ها نقش‌آفرینی می‌کند.

وی تأکید کرد: برخی در میدان نظامی، برخی در عرصه خدمت‌رسانی، برخی در فعالیت‌های فرهنگی و برخی در صحنه‌های اجتماعی حضور داشتند و این تقسیم کار ملی موجب تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن شد.

نماینده دشتستان با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر دشمنان گفت: نباید به دشمن اعتماد کرد و لازم است همواره آمادگی و هوشیاری حفظ شود، چرا که تجربه‌های گذشته نشان داده است که دشمنان در مقاطع مختلف قابل اعتماد نیستند.

رضایی بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام داخلی تأکید کرد و افزود: ممکن است دیدگاه‌ها و نقدهایی درباره برخی مسائل وجود داشته باشد، اما بیان این دیدگاه‌ها نباید موجب تفرقه در جامعه شود. امروز وحدت ملی یک ضرورت و تکلیف است و هرگونه اختلاف و دوگانگی می‌تواند به سود دشمنان کشور تمام شود.

وی در پایان با قدردانی از همه دست‌اندرکاران و فعالان مردمی شهرستان دشتستان ابراز امیدواری کرد که همه خدمتگزاران در مسیر شهدا گام بردارند و مشمول شفاعت شهدای کربلا و شهدای انقلاب اسلامی قرار گیرند.

کد مطلب 6869821

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