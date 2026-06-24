به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی ظهر چهارشنبه در مراسم روز تاسوعا در گلزار شهدای گمنام برازجان با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف انقلاب اسلامی اظهار کرد: هرگاه انقلاب و کشور نیازمند حضور مردم بوده است، با فرمان رهبری، مردم در راهپیماییها و اجتماعات مختلف از جمله ۹ دی و ۲۲ بهمن به میدان آمدهاند.
وی افزود: تفاوت حوادث اخیر با گذشته در این بود که مردم در شرایطی به صحنه آمدند که رهبر شهید شده بود و بسیاری از فرماندهان ارشد نیز به شهادت رسیده بودند، اما ملت ایران بدون دستور مستقیم و با احساس مسئولیت وارد میدان شد که این موضوع نشاندهنده بلوغ و رشد سیاسی و اجتماعی جامعه است.
نماینده دشتستان با بیان اینکه جنگ اخیر را نباید دستکم گرفت، تصریح کرد: این نبرد از بزرگترین جنگهای تاریخ ایران به شمار میرود و شاید به دلیل قرار داشتن در متن این حوادث، هنوز عظمت آن بهخوبی درک نشده است. در تاریخ معاصر و حتی در سدههای گذشته، کمتر با دشمنی با این سطح از قدرت، گستردگی و امکانات مواجه بودهایم.
رضایی ادامه داد: ملت ایران در برابر قدرتهای بزرگ جهان ایستاد و تسلیم نشد و این ایستادگی در تاریخ ماندگار خواهد شد. سالهای آینده، تاریخنگاران ایران و جهان از ملتی سخن خواهند گفت که در برابر زورگویی ایستاد و توانست به قدرتهای سلطهگر پاسخ دهد.
وی با قدردانی از حضور مردم دشتستان در برنامههای مختلف، اظهار کرد: شور و حماسهای که در برازجان و دشتستان شکل گرفت، برای بسیاری از مسئولان و میهمانان استان شگفتانگیز بود و حضور گسترده مردم جلوهای کمنظیر از همبستگی و وفاداری به آرمانهای انقلاب را به نمایش گذاشت.
نماینده مردم دشتستان از امام جمعه، نیروهای مردمی، فعالان فرهنگی و مجموعههای اجرایی و انقلابی شهرستان نیز قدردانی کرد و گفت: بیش از ۱۰۰ شب فعالیت مستمر، حضور در شرایط مختلف آبوهوایی و برگزاری منظم برنامهها، حاصل مجاهدت و تلاش خالصانه مجموعهای از نیروهای مردمی و فرهنگی بود.
رضایی با اشاره به روحیه پویایی و حرکت در مکتب تشیع خاطرنشان کرد: ائمه اطهار(ع) هر کدام متناسب با شرایط زمان خود برای دفاع از حق و مقابله با ظلم قیام و تلاش کردند و این روحیه امروز نیز در جامعه شیعی استمرار یافته است؛ بهگونهای که هر فردی به اندازه توان خود در میدان دفاع از کشور و آرمانها نقشآفرینی میکند.
وی تأکید کرد: برخی در میدان نظامی، برخی در عرصه خدمترسانی، برخی در فعالیتهای فرهنگی و برخی در صحنههای اجتماعی حضور داشتند و این تقسیم کار ملی موجب تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن شد.
نماینده دشتستان با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر دشمنان گفت: نباید به دشمن اعتماد کرد و لازم است همواره آمادگی و هوشیاری حفظ شود، چرا که تجربههای گذشته نشان داده است که دشمنان در مقاطع مختلف قابل اعتماد نیستند.
رضایی بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام داخلی تأکید کرد و افزود: ممکن است دیدگاهها و نقدهایی درباره برخی مسائل وجود داشته باشد، اما بیان این دیدگاهها نباید موجب تفرقه در جامعه شود. امروز وحدت ملی یک ضرورت و تکلیف است و هرگونه اختلاف و دوگانگی میتواند به سود دشمنان کشور تمام شود.
وی در پایان با قدردانی از همه دستاندرکاران و فعالان مردمی شهرستان دشتستان ابراز امیدواری کرد که همه خدمتگزاران در مسیر شهدا گام بردارند و مشمول شفاعت شهدای کربلا و شهدای انقلاب اسلامی قرار گیرند.
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