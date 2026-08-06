جزئیات هلاکت و زخمی شدن ۶ نظامی صهیونیست در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی به نقل از سخنگوی ارتش این رژیم از هلاکت یک افسر با درجه سرگرد به عنوان فرمانده گروهان و یک نظامی دیگر صهیونیست به همراه مجروح شدن ۴ نفر دیگر در روز گذشته در جنوب لبنان خبر دادند.

در جزئیات این حادثه آمده است که ظهر دیروز حوالی ساعت ۱۲ نیروهای ارتش صهیونیستی متعلق به تیم رزمی تیپ ۵۵ در منطقه روستای «مجدل زون» در جنوب لبنان فعالیت می‌کرد. در حین انجام عملیات، نیروها وارد ساختمانی در آن منطقه شدند. هنگام ورود نیروها به ساختمان، انفجاری رخ داد که احتمال می‌رود ناشی از یک بمب کنار جاده‌ای بوده که در آن مکان کار گذاشته شده بود.

به گزارش رسانه‌های صهیونیست در نتیجه این انفجار، یک سرگرد و یک استوار اول کشته شده و چهار نظامی ذخیره ارتش اسرائیل به شدت مجروح شدند. نظامیان مجروح برای دریافت درمان‌های پزشکی به بیمارستان‌ها منتقل شده اند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که پس از انفجار بمب در مجدل زون، در مرحله اول تنها گزارش ۴ زخمی داده شده بود، اما در مراحل بعدی، جسد افسر و نظامی صهیونیست نیز از زیر آوار پیدا شد.

بیمارستان رمبان در شهر اشغالی نیز اعلام کرد که وضعیت ۴ سربازی که دیروز در جنوب لبنان مجروح شدند، همچنان «وخیم » توصیف می‌شود.

هویت دو نظامی هلاک شده اعلام شد

ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای رسمی، اسامی دو نظامی ذخیره کشته‌ شده در انفجار یک ساختمان در جنوب لبنان را منتشر کرد و اعلام کرد خانواده‌های آنان در جریان این حادثه قرار گرفته‌اند.

«هارل بیرنشتاک»، ۳۴ ساله از منطقه «منوکدیم»، با درجه سرگرد ذخیره و فرمانده دسته در گردان ۲۸۵۵ تیپ ۵۵ در این حادثه کشته شد.



«تمیر واکنین»، ۳۳ ساله از شهر اشغالی ایلات، با درجه ستوان ذخیره و از نیروهای گردان ۲۸۵۵ تیپ ۵۵ نیز دومین نظامی کشته‌ شده در جنوب لبنان است.



پس از وقوع این حادثه، نیروی هوایی و توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اهدافی را در منطقه مورد حمله قرار دادند.