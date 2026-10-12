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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

آیت‌الله دری: مقابله با تروریسم نیازمند موضع‌گیری صریح و قاطع است

آیت‌الله دری: مقابله با تروریسم نیازمند موضع‌گیری صریح و قاطع است

اراک – نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی بر ضرورت موضع‌گیری صریح در برابر تروریسم و پرهیز از سکوت در برابر این جنایات تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر دوشنبه در درس خارج از فقه، با اشاره به حوادث تروریستی اخیر در استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: اقدامات تروریستی که اقشار مختلف مردم، روحانیون و نیروهای نظامی و انتظامی را هدف قرار می‌دهد قابل توجیه نیست.

وی افزود: انتظار می‌رود همگان در برابر این جنایات موضعی روشن و قاطع اتخاذ کرده و آن‌ها را محکوم کنند؛ چراکه نیروهای خدمتگزار کشور برای تأمین امنیت و خدمت به مردم فعالیت می‌کنند، اما گاهی در مسیرها و جاده‌ها هدف کمین و حملات مسلحانه قرار می‌گیرند و به شهادت می‌رسند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: هیچ توجیهی برای ترور و به شهادت رساندن افرادی که برای خدمت به مردم تلاش می‌کنند، وجود ندارد و قتل، ترور و کشتار انسان‌های بی‌گناه به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت دشمنان اصلی کشور ادامه داد: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با تهدیدها و اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه است، نباید مسلمانان و نیروهای خدمتگزار کشور هدف حملات قرار گیرند. اختلافات و اقدامات خشونت‌آمیز نباید به ابزاری برای تضعیف جامعه اسلامی و آسیب رساندن به مردم تبدیل شود.

اخلاص در توحید، فراتر از بیان زبانی است

آیت الله دری نجف‌آبادی با اشاره به روایت بیست‌وهفتم توحید از پیامبر اکرم(ص)، اخلاص در بیان و عمل به کلمه توحید را شرط بهره‌مندی از وعده بهشت دانست و گفت: اخلاص تنها به بیان زبانی توحید محدود نمی‌شود، بلکه پایبندی عملی به بندگی خداوند و پرهیز از گناه را نیز می‌طلبد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی افزود: مؤمن نباید در برابر گناه بی‌تفاوت باشد و در صورت لغزش باید با توبه و استغفار مسیر اصلاح را در پیش گیرد؛ چراکه استمرار گناه با بندگی خالصانه خداوند سازگار نیست.

وی با تأکید بر اهمیت توحید، اخلاص و پاکی قلب بیان کرد: رسیدن به سعادت و نجات اخروی در گرو ایمان خالص، عمل صالح، دوری از گناه و برخورداری از قلبی پاک و سلیم است.

کد مطلب 6975116

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