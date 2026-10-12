به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر دوشنبه در درس خارج از فقه، با اشاره به حوادث تروریستی اخیر در استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: اقدامات تروریستی که اقشار مختلف مردم، روحانیون و نیروهای نظامی و انتظامی را هدف قرار می‌دهد قابل توجیه نیست.

وی افزود: انتظار می‌رود همگان در برابر این جنایات موضعی روشن و قاطع اتخاذ کرده و آن‌ها را محکوم کنند؛ چراکه نیروهای خدمتگزار کشور برای تأمین امنیت و خدمت به مردم فعالیت می‌کنند، اما گاهی در مسیرها و جاده‌ها هدف کمین و حملات مسلحانه قرار می‌گیرند و به شهادت می‌رسند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: هیچ توجیهی برای ترور و به شهادت رساندن افرادی که برای خدمت به مردم تلاش می‌کنند، وجود ندارد و قتل، ترور و کشتار انسان‌های بی‌گناه به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت دشمنان اصلی کشور ادامه داد: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با تهدیدها و اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه است، نباید مسلمانان و نیروهای خدمتگزار کشور هدف حملات قرار گیرند. اختلافات و اقدامات خشونت‌آمیز نباید به ابزاری برای تضعیف جامعه اسلامی و آسیب رساندن به مردم تبدیل شود.

اخلاص در توحید، فراتر از بیان زبانی است

آیت الله دری نجف‌آبادی با اشاره به روایت بیست‌وهفتم توحید از پیامبر اکرم(ص)، اخلاص در بیان و عمل به کلمه توحید را شرط بهره‌مندی از وعده بهشت دانست و گفت: اخلاص تنها به بیان زبانی توحید محدود نمی‌شود، بلکه پایبندی عملی به بندگی خداوند و پرهیز از گناه را نیز می‌طلبد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی افزود: مؤمن نباید در برابر گناه بی‌تفاوت باشد و در صورت لغزش باید با توبه و استغفار مسیر اصلاح را در پیش گیرد؛ چراکه استمرار گناه با بندگی خالصانه خداوند سازگار نیست.

وی با تأکید بر اهمیت توحید، اخلاص و پاکی قلب بیان کرد: رسیدن به سعادت و نجات اخروی در گرو ایمان خالص، عمل صالح، دوری از گناه و برخورداری از قلبی پاک و سلیم است.