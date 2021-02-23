لزوم حذف کلاس های مختلط از مدارس خراسان جنوبی/ کمبود معلم رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی دوشنبه شب در دیدار با معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: امروز با وجود ویروس کرونا فضای مجازی به ناچار در اختیار نسلی که هنوز به حد نصاب سنی برای استفاده از آن نرسیده‌اند، قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه معلم همانند باغبانی بوده که نهال علم را در ضمیر کودکان پرورش داده و انسان تربیت می‌کند، افزود: محصول و نتیجه این امر مهم به تلاش‌ها و مراقبت‌های معلم در مراحل کشف، شناسایی و هدایت بستگی دارد.

آیت الله عبادی بیان کرد: آموزش و پرورش ایران اسلامی نیازمند نیروهای انقلابی، متعهد و مومنی مانند شما بوده که در این دورانی که تفکرات آلوده به فرهنگی غربی در فضای حقیقی و مجازی روح و روان دانش آموزان را تهدید می‌کند، دلسوزانه به میدان آمده و فضای تبلیغی و رسانه‌ای را از دست غرب بگیرند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: وجود معلمان مومن و انقلابی مایه عزت و قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در میادین فرهنگی و سد محکمی در مقابل تهدیدات سخت و نرم بیگانگان است.

وی با بیان اینکه عبادتی بالاتر از تعلیم و تربیت انسان‌ها نیست، اظهار کرد: امروز ایران اسلامی در شرایط جنگ تمام عیار با دشمن در میادین اقتصادی، اجتماعی، عقیدتی، سیاسی، ایدئولوژیکی، بیولوژیکی و فرهنگی قرار داشته که جنگ فرهنگی از خطر ناک ترین این هجمه‌ها است.

گلایه از برگزاری کلاس‌های مختلط دانش آموزی

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: امروز دشمن به صورت کاملاً هدفمند و با همکاری ایادی منطقه‌ای و مزدوران داخلی برای تغییر ذائقه فرهنگی جوانان این خطه وارد میدان شده است.

وی ایمان، اخلاص و تقوا را سه ثروت مهم مردم خراسان جنوبی دانست و گفت: با توجه به پراکندگی جمعیت در استان از نظر کلاس درس و نیروی انسانی با کمبود مواجه است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: برخی از کلاس‌ها در مناطق روستایی به صورت مختلط برگزار می‌شود که این در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست.

آیت الله عبادی خواستار رفع مشکل کلاس‌های درس و معلم در خراسان جنوبی شد و اظهار کرد: با وجود تهاجم‌های فرهنگی، جبران خسارت‌های فرهنگی بسیار مشکل است.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: رسیدن به جایگاه رفیع تعلیم و تربیت اسلامی به عنوان برنامه‌های اصلی زیر نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی، مورد توجه جدی قرار دارد.

محمد علی واقعی ادامه داد: معاونت پرورشی و فرهنگی استان تلاش دارد تا از طریق هم‌افزایی و کاربست خلاقیت و نوآوری، مفاهیم تربیت اسلامی مبتنی بر سند تحول را به زیور فضایل اخلاقی، قانون‌گرایی، مسئولیت‌پذیری و عدالت گستری آراسته کند.