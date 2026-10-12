برای حضور در ناگویا چالش های زیادی داشتیم؛ با همدلی مدیریت کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی های آسیایی از ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر به میزبانی شهر ناگویا ژاپن برگزار شد و کاروان ورزش ایران با کسب ۱۹ مدال طلا، ۱۸ مدال نقره و ۱۵ مدال برنز در جایگاه ششم جدول توزیع مدال ها قرار گرفت.

اصغر رحیمی سرپرست کاروان ورزش ایران در نشست خبری که امروز دوشنبه ۲۰ مهر در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد به تشریح عملکرد ورزشکاران ایران در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ پرداخت.

اصغر رحیمی در ابتدای این نشست اظهار کرد: به‌طور طبیعی عملکرد کاروان با دوره‌های قبل مقایسه می‌شود. پیش از اعزام هم گفته بودم با توجه به شرایط دشواری که تیم‌ها برای آماده‌سازی داشتند مشکلات پروازی و مسائل اقتصادی حضور کاروان در بازی‌ها به‌خودی‌ خود موفقیت‌آمیز خواهد بود. خوشبختانه در رقابت‌ها نیز نسبت به دوره‌های گذشته برتری نسبی داشتیم.



رحیمی با اشاره به دشواری‌های مدیریت اعزام افزود: هشت ماه پیش از آغاز بازی‌ها از سوی هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک به‌عنوان سرپرست کاروان انتخاب شدم. در این مدت هفته‌ای نبود که با فدراسیون‌های داخلی جلسه نداشته باشیم. شهریور سال گذشته نیز در سمینار سرپرستان کاروان در ژاپن شرکت کردم. همان زمان با بررسی شرایط متوجه شدم که ممکن است کمیته برگزارکننده در اجرای امور با مشکل روبه‌رو شود. به همین دلیل، پس از بازگشت در مصاحبه‌ای درباره این نگرانی‌ها صحبت کردم.



وی افزود: با توجه به چالش‌ها و اعتراض‌هایی که حتی در ژاپن وجود داشت به این جمع‌بندی رسیدیم که باید آمادگی و پیش‌بینی‌های خودمان را تقویت کنیم. کمیته‌ای داخلی برای سیاست‌گذاری تشکیل دادیم و به‌طور مستمر حتی در روزهای تعطیل و به‌صورت آنلاین با یکدیگر در ارتباط بودیم تا برای چالش‌های احتمالی سناریوهای مختلفی داشته باشیم. با این حال پس از ورود به بازی‌ها با مشکلاتی روبه‌رو شدیم که کمیته برگزارکننده به تعهداتش درباره آن‌ها عمل نکرده بود.



او با اشاره به مسائل پیش از اعزام گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما موضوع پرواز بود. برای جابه‌جایی کاروان چند سناریو در نظر گرفتیم و در نهایت به پرواز مستقیم رسیدیم. گزینه‌ای که با توجه به شرایط، هم مناسب‌تر و هم اقتصادی‌تر بود.

سرپرست کاروان اعزامی ایران به ناگویا ادامه داد: بخشی از کارها در اختیار ما بود و می‌توانستیم برایشان وقت بگذاریم و آن‌ها را سامان‌دهی کنیم. برای اعزام بیش از ۲۰ گروه پروازی داشتیم و در بازگشت هم تقریباً به همین تعداد گروه پروازی وجود داشت. کسانی که در بازی‌های آسیایی و المپیک حضور داشته‌اند می‌دانند که برگزاری این رویدادها با مسابقات تک‌رشته‌ای تفاوت زیادی دارد.



او ادامه داد: قصد ندارم عملکرد خودم را تبلیغ کنم اما در دوره‌های قبلی هم در بازی‌ها حضور داشته‌ام و مسئولیت سرپرستی یا معاونت را بر عهده داشته‌ام. این دوره حدود نیمی از ورزشکاران و مربیان ما در کشتی کروز اسکان داشتند و آنجا مقررات خاص خودش را داشت. در مجموع با مسائل و محدودیت‌های متعددی روبه‌رو بودیم که شرح همه آن‌ها در این فرصت ممکن نیست.



وی افزود: ۲۶ هتل داشتیم و تیم‌ها در هتل‌های مختلف پراکنده بودند همین موضوع به‌تنهایی مدیریت کاروان را دشوار می‌کرد. علاوه بر این تعدادی از ورزشکاران از خارج از ایران به کاروان ملحق شدند. برای مثال ورزشکارانی که در کشورهایی مانند ترکیه، فرانسه یا کانادا حضور داشتند و لازم بود برای اعزام و پیوستنشان به تیم برنامه‌ریزی جداگانه‌ای انجام شود.



او در ادامه گفت: با همدلی میان کادر سرپرستی و عوامل اجرایی توانستیم بسیاری از این مسائل را مدیریت کنیم. پراکندگی اعضای تیم و ورودشان از مسیرهای مختلف گاهی تمرکز ورزشکاران را تحت تأثیر قرار می‌داد؛ به‌ویژه در رشته‌هایی که تمرکز نقش مهمی در عملکرد دارد. با وجود این شرایط تلاش کردیم کارها را به‌خوبی پیش ببریم.

رحیمی در خصوص خروج زودهنگام ورزشکاران ایران از مراسم افتتاحیه گفت: خروج زودتر از پایان مراسم در میان کشورها مرسوم است و کشورها معمولاً از قبل اعلام می‌کنند که قصد دارند زودتر محل مراسم را ترک کنند. ورزشکاران ما دست‌کم نیم ساعت در محل نشسته بودند. هنگام خروج ما حدود ۲۰۰ نفر جلوتر از ما بود.



وی افزود: کمیته برگزاری برای تیم کبدی وسیله نقلیه‌ای در نظر نگرفته بود و ما ناچار بودیم با تاکسی به دهکده برگردیم به همین دلیل زودتر خارج شدیم. من اصرار داشتم تا پایان مراسم بمانیم اما بچه‌ها بی‌تاب شده بودند چون برخی نیاز داشتند برای مسابقات وزن کم کنید و نیاز داشت زودتر برود. از طرفی ورزشکاران کشورهای دیگر هم برای عکس و سلفی گرفتن به سمت محل می‌رفتند. کسی هم بابت بی‌نظمی به ما تذکری نداد.