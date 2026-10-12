همراه اول از نسخه ارتقاء یافته سوپراپلیکیشن «شاد» رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همراه اول، وزیر آموزش و پرورش ضمن بازدید از زیرساخت‌های فنی این نرم‌افزار، در جریان آخرین تغییرات شاد قرار گرفت. توسعه خدمات آموزشی، بهبود تجربه کاربری و افزایش پایداری شاد بعنوان مهمترین ویژگی‌های نسخه جدید شاد معرفی شد. همچنین مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول، به همراه مدیران فنی این شرکت، گزارشی از وضعیت شبکه و آمارهای کلیدی استفاده کاربران از شاد ارائه کرد.

در ادامه نشست شورای راهبری شاد با حضور وزیر آموزش و پرورش و مدیرعامل همراه اول برگزار و راهکارهای بهبود مدیریت و ارتقاء راهبری شاد مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، کاظمی توسعه شاد و توانایی این نرم‌افزار برای ادامه فعالیت در شرایط دشوار را از دستاوردهای مهم فناورانه کشور دانست و گفت: همراه اول و مجموعه شاد در بحرانی‌ترین شرایط، خدماتی حیاتی و پایدار به نظام آموزشی ارائه کرده‌اند.

او با اشاره به حمایت رئیس‌جمهور از توسعه آموزش دیجیتال در کشور ادامه داد: اکنون فرصت مناسبی برای رفع مشکلات این حوزه فراهم شده است. به گفته وزیر آموزش و پرورش، باید جایگاه حقوقی و ساختاری شاد ارتقاء یابد تا نظام آموزشی بتواند از ظرفیت‌های این سوپراپلیکیشن برای گسترش عدالت آموزشی استفاده کند.