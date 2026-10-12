https://mehrnews.com/x3dj9R ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸ کد مطلب 6975289 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸ به نمایش درآمدن پهپاد شاهد ۱۳۶ در رزمایش جان فدایان ایران یاسوج یاسوج- پهپاد شاهد ۱۳۶ در رزمایش جان فدایان ایران یاسوج به نمایش درآمد. دریافت 4 MB کد مطلب 6975289 کپی شد مطالب مرتبط کمبود منابع در حوزه شهرداری ها/ افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت برخی خدمات پرواز امروز تهران به یاسوج و بالعکس لغو شد برگزاری سومین نکوداشت شهر یاسوج/ لزوم نشاط بخشی به جامعه بازارچه های محلی شهر یاسوج احداث می شوند اولین پرواز یاسوج- مشهد در فرودگاه یاسوج به زمین نشست لزوم تسریع در اجرای پروژه های عمران شهری برچسبها یاسوج پهباد پیشرفته جانفدایان ایران
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