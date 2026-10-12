عصفوری: نرخ مشارکت اقتصادی زنجان به ۵۰ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، لیدا عصفوری قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان اینکه سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ با تغییر رویکرد از شیوه‌های سنتی به روش ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود؛ گفت: روشی که در آن اطلاعات سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی، مبنای اصلی گردآوری داده‌های جمعیتی و مسکونی قرار می‌گیرد و خانوارهای مشمول نیز برای تکمیل اطلاعات ناقص یا رفع مغایرت‌های احتمالی، از طریق پیامک و سامانه اینترنتی فراخوانده می‌شوند.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان افزود: اطلاعات حاصل از سرشماری، پایه بسیاری از تصمیم‌گیری‌های کلان کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، عمرانی و خدمات عمومی است و کیفیت این اطلاعات، نقش مستقیمی در برنامه‌ریزی و تخصیص امکانات دارد.

وی با اشاره به تغییر شیوه اجرای سرشماری سال ۱۴۰۵ افزود: در روش جدید، به‌جای اتکای گسترده به مراجعه مستقیم مأموران به خانوارها، از اطلاعات موجود در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌شود و عملیات میدانی نیز به‌صورت هدفمند و برای تکمیل یا بررسی داده‌ها انجام خواهد شد.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با بیان اینکه اطلاعات حدود ۱۸ مجموعه داده ثبتی متعلق به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در این طرح مورد استفاده قرار گرفته است، گفت: پنج دستگاه اصلی در تأمین اطلاعات پایه سرشماری نقش دارند.

عصفوری، اطلاعات ثبت احوال، سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی از جمله سامانه املاک و اسکان، سامانه‌های مرتبط با فراجا، وزارت کشور و شرکت ملی پست را از منابع اصلی اطلاعاتی این طرح برشمرد و افزود: داده‌های سایر دستگاه‌ها نیز برای تکمیل اطلاعات، رفع نواقص و بررسی صحت داده‌های موجود به کار گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: هدف از این رویکرد، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت اطلاعات موجود در کشور، افزایش دقت داده‌ها و کاهش هزینه‌ها و مراجعات میدانی است.

این مسئول با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: تجمیع اطلاعات سامانه‌های مختلف، امکان دستیابی به تصویری دقیق‌تر از وضعیت جمعیت، خانوارها و واحدهای مسکونی را فراهم می‌کند و نتایج آن در برنامه‌ریزی‌های ملی و استانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

عصفوری با اشاره به برنامه اجرای مرحله اینترنتی سرشماری از اواخر مهرماه سال ۱۴۰۵ گفت: در این مرحله، برای سرپرستان خانوارهایی که اطلاعات ثبتی آن‌ها ثبت نشده، ناقص است یا میان داده‌های موجود در سامانه‌های مختلف مغایرت وجود دارد، پیامک هدفمند ارسال خواهد شد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی ملی، پیش‌بینی شده است برای حدود ۴.۵ میلیون نفر پیامک ارسال شود تا افراد مشمول با مراجعه به سامانه معرفی‌شده، اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کنند.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با تشریح اطلاعات مورد نیاز در این مرحله اظهار کرد: سرپرستان خانوار باید از طریق مسیر اعلام‌شده و سامانه مربوط به دولت هوشمند، اطلاعات خود را ثبت کنند. کد پستی ۱۰ رقمی محل سکونت، مشخصات سرپرست خانوار و سایر اعضای خانواده از جمله اطلاعات مورد نیاز این فرآیند است.

وی ادامه داد: اطلاعات مربوط به سواد، اشتغال و وضعیت اقامت اعضای خانوار نیز دریافت می‌شود و بخشی از اطلاعات به ویژگی‌های محل سکونت، مشخصات ساختمان، تعداد طبقات و امکانات سرمایشی و گرمایشی اختصاص دارد.

عصفوری تأکید کرد: تکمیل دقیق اطلاعات و تأیید نهایی آن از سوی سرپرست خانوار، به ثبت داده‌های مورد نیاز کمک می‌کند و در صورت کفایت اطلاعات، نیاز به مراجعه میدانی برای همان موارد کاهش می‌یابد.

آغاز عملیات میدانی سرشماری از دوم آبان

وی با اشاره به مرحله میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ گفت: عملیات میدانی از دوم آبان‌ماه آغاز می‌شود و افتتاح این مرحله با حضور رئیس‌جمهور در ستاد کشوری و استانداران در استان‌ها انجام خواهد شد.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان افزود: عملیات میدانی در این دوره، برخلاف سرشماری‌های گذشته، به‌صورت محدود و هدفمند اجرا می‌شود و تمرکز آن بر مواردی خواهد بود که اطلاعات ثبتی کافی در دسترس نیست یا داده‌های موجود نیاز به تکمیل و بررسی دارند.

عصفوری ادامه داد: بخشی از این عملیات برای تکمیل اطلاعات ناقص و بخش دیگری در قالب آمارگیری نمونه‌ای با هدف صحت‌سنجی داده‌های ثبتی و بررسی میزان انطباق آن‌ها با وضعیت واقعی خانوارها انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه مشارکت مردم در این فرآیند اهمیت زیادی دارد، خاطرنشان کرد: تکمیل صحیح اطلاعات اینترنتی می‌تواند از مراجعات غیرضروری جلوگیری کند و به افزایش دقت و کیفیت نتایج سرشماری بینجامد.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در اجرای موفق این طرح ملی اظهار کرد: آگاهی مردم از اهداف سرشماری، نحوه دریافت پیامک‌های هدفمند و چگونگی تکمیل اطلاعات، یکی از عوامل مؤثر در افزایش مشارکت و دستیابی به داده‌های دقیق است.

وی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای خواست با اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر، ضرورت مشارکت خانوارها و اهمیت ثبت صحیح اطلاعات را برای شهروندان تبیین کنند.

عصفوری با اشاره به اینکه سرشماری صرفاً به شمارش جمعیت محدود نمی‌شود، افزود: اطلاعات این طرح، تصویری از وضعیت جمعیت، مسکن و ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی خانوارها ارائه می‌کند و در برنامه‌ریزی برای تأمین زیرساخت‌ها، توزیع خدمات عمومی و تدوین سیاست‌های توسعه‌ای کاربرد دارد.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به نتایج طرح‌های آماری استان اشاره کرد و گفت: طرح‌های آماری با توجه به ماهیت موضوع، در دوره‌های ماهانه، فصلی و سالانه اجرا می‌شوند و اطلاعات حاصل از آن‌ها در ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان کاربرد دارد.

وی با اشاره به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۱۴۰۵ اظهار کرد: نرخ مشارکت اقتصادی استان زنجان در این دوره حدود ۵۰ درصد بوده و استان در این شاخص رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

عصفوری افزود: نرخ اشتغال استان نیز در بهار امسال حدود ۴۶.۲ درصد گزارش شده است.

وی با بیان اینکه شاخص‌های بازار کار از معیارهای مهم ارزیابی وضعیت اقتصادی مناطق مختلف به شمار می‌روند، گفت: پایش مستمر این شاخص‌ها می‌تواند در شناسایی ظرفیت‌های اشتغال و تدوین سیاست‌های مناسب برای توسعه اقتصادی مؤثر باشد.

تورم سالانه زنجان ۷۰.۵ درصد اعلام شد

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به آخرین آمار تورم مربوط به شهریورماه سال جاری گفت: نرخ تورم ماهانه استان در این ماه ۴.۷ درصد بوده و زنجان از این نظر در رتبه یازدهم کشور قرار داشته است.

وی افزود: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه استان در شهریورماه به ۹۹.۵ درصد رسیده و رتبه زنجان در این شاخص نیز یازدهم کشور بوده است.

عصفوری ادامه داد: نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۵ حدود ۷۰.۵ درصد گزارش شده و استان زنجان از این نظر در رتبه پانزدهم کشور قرار گرفته است.

وی با تشریح فرآیند گردآوری اطلاعات قیمت‌ها اظهار کرد: برای محاسبه شاخص تورم، ماهانه حدود پنج هزار و ۳۰۰ قیمت در استان جمع‌آوری می‌شود که یک‌هزار و ۴۵۰ مورد آن مربوط به مناطق شهری منتخب و حدود سه‌هزار و ۸۵۰ مورد مربوط به مناطق روستایی است.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان افزود: اطلاعات اجاره‌بهای مسکن نیز از حدود ۱۲۰ خانوار مستأجر جمع‌آوری می‌شود و قیمت حدود ۴۷۴ قلم کالا و خدمت در قالب ۱۲ گروه اصلی مصرفی خانوار، مبنای محاسبه این شاخص قرار می‌گیرد.

عصفوری در ادامه به نتایج طرح هزینه و درآمد خانوارها اشاره کرد و گفت: آخرین نتایج سالانه منتشرشده این طرح مربوط به سال ۱۴۰۴ است.

وی افزود: بر اساس آمار اعلام‌شده، متوسط هزینه کل خانوار شهری استان در سال گذشته حدود ۴ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۵۸۲ واحد پولی و متوسط هزینه کل خانوار روستایی حدود ۲ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۵۰ واحد پولی گزارش شده است.

وی با بیان اینکه این اطلاعات برای شناخت وضعیت معیشتی خانوارها و الگوی مصرف آن‌ها اهمیت دارد، خاطرنشان کرد: نتایج طرح هزینه و درآمد در تحلیل‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تولید ناخالص داخلی زنجان ۱۴۵ همت است

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان همچنین تولید ناخالص داخلی را یکی از شاخص‌های مهم سنجش اندازه اقتصاد و ارزیابی عملکرد اقتصادی استان‌ها دانست و گفت: بر اساس آخرین اطلاعات اعلام‌شده، تولید ناخالص داخلی استان زنجان به قیمت جاری در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴۵ همت بوده است.

عصفوری اظهار کرد: بررسی تغییرات این شاخص در دوره‌های مختلف، امکان ارزیابی روند فعالیت‌های اقتصادی و مقایسه عملکرد استان با سایر مناطق کشور را فراهم می‌کند.

وی همچنین به فعالیت‌های حوزه نقشه و اطلاعات مکانی اشاره کرد و افزود: تهیه و به‌روزرسانی نقشه‌های آماری شهری و روستایی و ایجاد زیرساخت دسترسی دستگاه‌های اجرایی به اطلاعات مکانی، از جمله مأموریت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به زیرساخت داده‌های مکانی استان موسوم به SDI گفت: در حال حاضر حدود ۲۵۰ سرویس مکانی در این بستر ارائه می‌شود که امکان بارگذاری، تبادل و استفاده از داده‌های مکانی را برای دستگاه‌های اجرایی فراهم می‌کند.

عصفوری ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مشارکت مردم و اطلاع‌رسانی مؤثر رسانه‌ها، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ با دقت و کیفیت مطلوب اجرا شود و نتایج آن زمینه تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و برنامه‌ریزی مؤثرتر در سطح ملی و استانی را فراهم کند.