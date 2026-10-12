معرفی دور دوم نامزدها؛ ادامه اختلاف گنکور و رنودو بر سر هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لیور ابدو، برخلاف داوران جایزه گنکور که پس از اتهام استفاده از هوش مصنوعی در رمان «این بود یا مرگ» نوشته تلیسون اورلین از انتشارات گراسه، آن را از همان فهرست نخست خود حذف کردند، داوران رنودو تصمیم گرفتند این رمان را در فهرست دوم خود هم نگه دارند.

این تصمیم پس از آن گرفته شد که این نویسنده به اتهام استفادi گسترده از هوش مصنوعی در نگارش این کتاب و همچنین طرح ادعاهایی مبنی بر سرقت ادبی در آثار قدیمی‌تر، زیر سوال رفت.

با وجود این که کتاب تلیسون اورلین، به مهم‌ترین رویداد ادبی پاییز فرانسه بدل شد، آکادمی گنکور در بیانیه‌ای گفت این تصمیم با هدف «حفظ اعتبار جایزه گنکور و آکادمی» گرفته شده که وظیفه اصلی‌اش «ترویج و انتخاب ادبیاتی است که به دست زنان و مردان نوشته شده باشد».

این رمان که بهار امسال منتشر شد، درباره یک معلم تاریخ است که از کشوری گرفتار خشونت فرار می‌کند و در مسیر خود از ۱۲ کشور عبور می‌کند تا به کانادا برسد. این کتاب علاوه بر گنکور در فهرست جوایز مدیسی و فمینا نیز قرار گرفت و جایزۀ بهترین رمان «فناک» را دریافت کرد که از جوایز ادبی معتبر و تأثیرگذار فرانسه است.

به رسم هر سال ابتدا جایزه گنکور اسامی نامزدهای راه یافته به دور دوم رقابت امسال را اعلام کرد و پس از آن ۱۰ عضو هیئت داوران جایزه رنودو، دومین فهرست خود را منتشر کردند. این در حالی است که امسال صدمین دوره برگزاری این جایزه ادبی است که از سال ۱۹۲۶ توسط روزنامه‌نگارانی تأسیس شده که مخالف انتخاب جایزه گنکور بودند.

در دومین دور انتخاب برای جایزه رنودو ۲۰۲۶ در بخش رمان برگزیده‌ها عبارتند از:

بوریس برگمان برای «مینوتور» (آلبین میشل)

ژان ماری بلاس د روبلس برای «سیپانگو» (زولما)

هملی بوم برای «زندگی وحشی ما» (گالیمار)

فرانسوا هانری دزرابل برای «قصر» (گالیمار)

دیوید جایز برای «روش» (سهام)

اوسوالده لوات برای «بدن ناآرام» (فیلیپ ری)

تلیسون اورلین برای «این بود یا مرگ» (گراسه)

آن پرسین برای «اوژنی زیر بمب‌ها» (بوشه شاسل)

ماری پتیکوئنو برای «ساعت‌های وحشی» (هلوئز دوارمسون)

کتاب‌های غیرداستانی

ژان پل انتوون برای «فرهنگ لغت یک عاشق شادی» (پلون)

لوز برای «الماس در آوار» (استوک)

لوئی میشو برای «دوست من کورنونسکی» (لو روشه)

کریستف اونو-دیت-بیو برای «اودیسه اودیسه» (گراسه)

اولیویه رولن برای «جنگ ابدی» (گالیمار)

جوی سورمن برای «زندگی خام» (فلاماریون)

سال پیش کتاب «من زندگی می‌کنم» نوشته آدلاید دو کلرمون-تونر (گراسه) برنده این جایزه شد و تا به امروز ۲۰۱هزار نسخه از آن فروخته شد. در بخش کتاب غیرداستانی نیز آلفرد دو مونتسکیو برای «کرپوسکول انسان‌ها» (رابرت لافونت) انتخاب شد، در حالی که که در بین نویسندگان فهرست نهایی نبود.

هیئت داوران جایزه رنودو شامل ژان ماری گوستاو لوکلزیو، ژرژ اولیویه شاتورینو، ژان نوئل پانکراتسی، فرانس اولیویه گیسبر، دومینیک بونا، پاتریک بسون، فردریک بیگبدر، سیسیل گیلبرت، استفانی ژانیکوت و محمد عیسایی است.

نامزدهای دور دوم گنکور

از سوی دیگردر دور دوم انتخاب از سوی جایزه گنکور ۲۰۲۶ این آثار به دور دوم راه یافتند:

بوریس برگمان برای «مینوتور» (آلبین میشل)

سونیا دیویلرز برای «پیانوی جادویی» (رابر لافون)

آن گدار برای «ما نیز» (اکت سود)

یانیک هنل برای «تنهایی بی‌پایان آموزگاران» (گالیمار)

فیلیپ جائنادا برای« ناشناس اسکله جاول» (فلاماریون)

کلمانتین ملوا برای «چیزهایی که فکر می‌کردم گم شده‌اند» (اربالت/گالیمار)

سیلوین پرودوم برای «آن سوی دریاچه» (مینوِی)

اولیویه رولن برای «جنگ ابدی» (گالیمار)

این فهرست از میان فهرست اولیه که شامل ۱۶ رمان فرانسوی بود و با حذف کتاب «این بود یا مرگ» به ۱۵ عنوان کاهش یافت، انتخاب شد.

امسال ۴۶۱ رمان جدید که در فصل جدید ادبی فرانسه، روی پیشخوان کتابفروشی‌ها قرار گرفتند، مدعی حضور در این رقابت بودند.

فهرست دور سوم گزینش ۲۸ اکتبر(چهارشنبه ۶ آبان) و معرفی برنده ۳ نوامبر(سه شنبه ۱۲ آبان)، در رستوران دروآن، اعلام خواهد شد.