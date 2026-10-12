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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

ثبت ملی سه جاذبه طبیعی لرستان

ثبت ملی سه جاذبه طبیعی لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از ثبت ملی سه جاذبه طبیعی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عطا حسن پور در سخنانی از ثبت سه جاذبه طبیعی استان شامل دره «کول‌پیر»، «باغ گیاه‌شناسی زاگرس» خرم‌آباد و «دره تخت‌چو» پلدختر در فهرست آثار طبیعی کشور خبر داد.

وی اظهار کرد: در آخرین جلسه کمیته ثبت میراث طبیعی کشور، این سه جاذبه ارزشمند طبیعی و گردشگری استان به ثبت ملی رسیدند.

گامی برای حفاظت از میراث طبیعی لرستان

وی افزود: ثبت این جاذبه‌ها در فهرست آثار طبیعی کشور، گامی مهم در راستای حفاظت از میراث طبیعی استان، معرفی ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری و فراهم‌کردن زمینه توسعه گردشگری پایدار به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی این استان، بر ضرورت صیانت از این میراث ارزشمند و معرفی گسترده‌تر آن‌ها در سطح ملی تأکید کرد.

کد مطلب 6975566

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