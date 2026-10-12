ثبت ملی سه جاذبه طبیعی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عطا حسن پور در سخنانی از ثبت سه جاذبه طبیعی استان شامل دره «کول‌پیر»، «باغ گیاه‌شناسی زاگرس» خرم‌آباد و «دره تخت‌چو» پلدختر در فهرست آثار طبیعی کشور خبر داد.

وی اظهار کرد: در آخرین جلسه کمیته ثبت میراث طبیعی کشور، این سه جاذبه ارزشمند طبیعی و گردشگری استان به ثبت ملی رسیدند.

گامی برای حفاظت از میراث طبیعی لرستان

وی افزود: ثبت این جاذبه‌ها در فهرست آثار طبیعی کشور، گامی مهم در راستای حفاظت از میراث طبیعی استان، معرفی ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری و فراهم‌کردن زمینه توسعه گردشگری پایدار به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی این استان، بر ضرورت صیانت از این میراث ارزشمند و معرفی گسترده‌تر آن‌ها در سطح ملی تأکید کرد.