مجوز تردد زمینی مرز آذربایجان برای بازرگانان و گردشگران صادر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در جریان سفر به جمهوری آذربایجان که به همراه وزیر کشور انجام شد، در نشست با وزیر کشور آذربایجان اظهار کرد: در گذشته پیگیری‌های لازم برای تسهیل تردد زمینی بازرگانان و گردشگران انجام شده و آمادگی افزایش هرگونه مراودات اقتصادی و گردشگری را داریم.

وی افزود: اگر موضوع تردد زمینی گردشگران و بازرگانان نهایی شود، در توسعه روابط تجاری و گردشگری استان اردبیل و کل کشور مؤثر خواهد بود.

استاندار اردبیل بیان کرد: توافقات لازم برای راه‌اندازی بارانداز لجستیکی ریلی نیز صورت گرفته و این موضوع یکی از ضرورت‌های استان و کشور برای توسعه مراودات بیشتر اقتصادی است.

امامی یگانه ادامه داد: تردد روزانه ۵۰۰ کامیون به کشور آذربایجان از مرز استان اردبیل صورت می‌گیرد و تسهیل تردد در گمرک بیله‌سوار با رعایت تمام جوانب امنیتی ضرورت دارد.

وی افزود: تسهیل در تردد کامیونی‌ها نیز از جمله پیگیری‌های ما بود و به جهت توسعه تجارت با کشورهای منطقه دارای اهمیت است.

استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیت‌های استان به عنوان قطب کشاورزی، از آمادگی برای همکاری در خصوص دانش فنی آبیاری‌های نوین کشاورزی با کشور آذربایجان خبر داد.

گفتنی است در این نشست علاوه بر تأکید وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به افزایش مراودات دو کشور، وزیر کشور آذربایجان نیز قول داد که خواسته‌های استاندار اردبیل در جلسات مربوط مطرح و مراودات اقتصادی و گردشگری بین جمهوری آذربایجان و اردبیل تسهیل شود.