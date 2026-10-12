اعتصاب سراسری در بلژیک فعالیت بخش عمومی را مختل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فعالیت بخش عمومی بلژیک روز دوشنبه در پی اعتصاب اتحادیه‌های کارگری علیه کاهش‌های بودجه‌ای برنامه‌ریزی‌شده دولت، تا حدی متوقف شد. این اعتصاب در شرایطی ادامه دارد که فشارهای سیاسی بر بارت دِ وِوِر، نخست‌وزیر بلژیک به دلیل بن‌بست در مذاکرات بودجه افزایش یافته است.

اعتصاب روز دوشنبه پس از تظاهرات گسترده روز جمعه در بروکسل برگزار شد؛ تجمعی که در پایان آن، گروهی از معترضان با پلیس درگیر شدند. اگرچه برای روز دوشنبه تظاهرات گسترده‌ای در پایتخت برنامه‌ریزی نشده بود، اعتصاب کارکنان بخش عمومی خدمات مهمی را در سراسر این کشور مختل کرد.

خدمات راه‌آهن و حمل‌ونقل عمومی، رسانه‌های دولتی و مدارس از جمله بخش‌های آسیب‌دیده بودند. کارکنان معترض، برنامه‌های دولت برای کاهش هزینه‌های بودجه را هدف قرار داده‌اند.

دفتر نخست‌وزیری بلژیک طی آخر هفته اعلام کرد احزاب ائتلاف حاکم نتوانسته‌اند درباره بودجه فدرال جدید به توافق برسند. در پی این بن‌بست، دِ وِوِر سخنرانی سالانه خود درباره وضعیت کشور در پارلمان را که برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده بود، لغو کرد تا مذاکرات ادامه یابد.

نخست‌وزیر بلژیک روز پنجشنبه هشدار داده بود که برای جلوگیری از تشدید بدهی‌ها و افزایش هزینه‌های بهره، اتخاذ تدابیر دشوار بودجه‌ای ضروری است؛ در غیر این صورت، نسل‌های آینده با هزینه‌های سنگینی روبه‌رو خواهند شد.

رسانه‌های بلژیکی گزارش داده‌اند که توافق بودجه ممکن است تا اواخر اکتبر یا اوایل نوامبر به تعویق بیفتد. ادامه بن‌بست نیز می‌تواند انسجام ائتلاف حاکم را تحت فشار قرار دهد.