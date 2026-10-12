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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۶

بلژیک: اسرائیل به‌طور مداوم قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند

بلژیک: اسرائیل به‌طور مداوم قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند

وزیر خارجه بلژیک تصریح کرد: اسرائیل نباید این امکان را داشته باشد که به‌طور مداوم قوانین بین‌المللی را نقض کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ماکسیم پروو» وزیر خارجه بلژیک در گفتگو با الجزیره اعلام کرد: ما خواهان مجازات مردم اسرائیل نیستیم، اما رفتار گروهی که قوانین بین‌ المللی را نقض کرده است، محکوم می‌کنیم. اگر اروپا می‌خواهد به عنوان یک قدرت ژئوپلیتیک عمل کند، باید موضع خود را یکپارچه سازد.

وزیر خارجه بلژیک در ادامه اضافه کرد: برای اعمال نفوذ میدانی در قبال اسرائیل، باید در چارچوب یک موضع واحد اروپایی عمل کنیم. اسرائیل نباید این امکان را داشته باشد که به‌طور مداوم قوانین بین‌ المللی را نقض کند.

«ماکسیم پروو» سپس افزود: تشدید تنش‌ آفرینی کابینه نتانیاهو علیه برخی دولت‌ های اروپایی، نه به راه‌ حلی سریع و نه به راه‌ حلی پایدار منجر خواهد شد.

کد مطلب 6975886

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