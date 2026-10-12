به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، نخستین نشست «عصر فیلمنامه» عصر روز گذشته یکشنبه ۱۹ مهر با حضور محمود اربابی، فرهاد توحیدی و سعید قطبی زاده توسط بانک فیلمنامه با همکاری خانه سینما برگزار شد.

فیلم سینمایی «پدر» ساخته فلوریان زلر در سالن سیف اله داد خانه سینما نمایش داده شد و بعد از نمایش فیلم محمود اربابی رئیس بانک فیلمنامه، گفت: بانک فیلمنامه سال‌هاست توسط کانون فیلمنامه‌نویسان شکل گرفته است و تصمیم گرفتیم برنامه‌های فرهنگی برای آن داشته باشیم و امروز اولین نشست عصر فیلمنامه را آغاز کردیم.

وی درباره فیلم بیان کرد: همه روایت فیلم از جانب پدر اتفاق می‌افتد و می‌خواهد از موقعیت چالش برانگیزی فرار کند اما هرچه پیش می‌رود بیشتر غرق می‌شود. فیلم روایت تلاش آنتونی هاپکینز است که در نهایت ناموفق بودن تلاش را می‌پذیرد و این امر طبیعی است زیرا بیماری زوال عقل بیشترش توهم است.

ساختار درون روایت شکل می‌گیرد

در ادامه فرهاد توحیدی نیز عنوان کرد: این فیلمنامه که نوشته زلر است نمایشنامه‌ای است که ۲ همتای دیگر هم دارد. نمایشنامه «مادر»، «پدر» و «پسر» که هر سه روی صحنه رفتند و «پدر» و «پسر» فیلم شدند.

وی با بیان اینکه تسلسل زمانی در روایت مهم است اما نظریه پردازان سینما به آن معتقد نیستند، بیان کرد: روایت شرح سازمان یافته رویدادها است و باید طوری تعریف شود که بیشترین تاثیر و لذت را از نظر زیبایی‌شناسی بر مخاطب داشته باشد. درواقع می توان گفت روایتگری واسطه بین تماشاگر و روایت است.

توحیدی درباره تفاوت بین ساختار و روایت توضیح داد: ساختار به معنای کنار یکدیگر گذاشتن است اما روایت کمی بزرگتر است. ساختار درون روایت شکل می‌گیرد و در فیلمنامه اصل بر پایه آشکار کردن پیش می‌رود.

سینما بیشتر وارث ادبیات است تا تئاتر

سعید قطبی‌زاده، منتقد سینما با اشاره به اینکه بر اساس تقسیم‌بندی ارسطویی تعین داستان در گرو تعیین زمان و مکان و موضوع است، بیان کرد: زلر در نمایشنامه «پدر» با در نظر داشتن این سه اصل، در هر کدام دخل‌ و تصرفاتی کرده است که در نگاه اول ارتباط تماشاگر را با داستان مختل می‌کند. یعنی زمان و مکان و موضوع در این فیلم با روال مألوف و تعریف عام ناسازگار است و همین مسئله سرچشمه ابهامات اثر است.

وی ادامه داد: «پدر» از نظر من اثری جاه‌طلبانه است اما به چند دلیل تجربه‌ای فوق‌العاده و در حد یک شاهکار نیست. اول اینکه دهه‌ها پس از فیلم‌های متاخر بونوئل، ارائه تصویری واقع‌نما از ذهنیتی بیمار و فرسوده، گامی رو به جلو در سینما نیست. دلیل دوم، اشاره به نوعی ذوق‌زدگی کارگردان است در گره‌افکنی‌هایی در روایت که رابطه تماشاگر با فیلمش را شبیه تلاش کسی می‌کند که در حال گشودن یک معادله یا حل یک جدول یا سرهم‌کردن یک پازل است. تازه بعد از عبور از دشواری‌های متن است که تماشاگر در نقطه صفر می‌ایستد.

قطبی زاده با بیان اینکه سینما بیشتر وارث ادبیات است تا تئاتر، بیان کرد: یکی از چیزهایی که سینما از ادبیات وام گرفته، بازی با زاویه دید در روایت داستانی و غیرداستانی است. در نمایشنامه، به‌جز استثناهایی مثل بکت و یونسکو، به خاطر محدودیت صحنه و نیاز کلیدی به دیالوگ، دست نمایشنامه‌نویس برای این کار چندان باز نیست اما ادبیات میدانی فراخ است برای این شعبده‌بازی‌ها.

این منتقد در پایان اظهار کرد: وقایع‌نگاری یک ذهن خیال‌پرداز، بیمار و متوهم اساسا جالب و جذاب است. باید توجه داشته باشیم که فراموشی را در این فیلم تنها یک عارضه درنظر نگیریم و به وجوه استعاری آن هم فکر کنیم. اگر فراموشی را در فیلم «پدر» نه فقط یک عارضه، بلکه استعاره‌ای از رنج انسان امروز، تنهایی و گسست پیوندهای عاطفی ببینیم، آن‌وقت فیلم آینه‌ای در برابرمان خواهد بود.

در انتهای این نشست حاضران سوالات خود را درباره فیلمنامه فیلم سینمایی «پدر» مطرح کردند.