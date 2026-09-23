آغاز ثبت نام کارگاه‌ «از قصه تا سینما» در جشنواره کودک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، عناوین و فراخوان مرتبط با کارگاه آموزشی «از قصه تا سینما» در قالب کارگاه های سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اعلام شد و علاقهمندان میتوانند از ۱ تا ۴ مهر برای شرکت در این کارگاه ثبتنام کنند.
کارگاه تخصصی اقتباس با موضوع بازآفرینی داستان از انتخاب تا فیلمنامه، آشنایی با اصول حقوقی اقتباس و تجربه ساخت یک فیلم سینمایی با حضور فرهاد توحیدی، بهمن کامیار و عوامل فیلم «باغ کیانوش» روز دوشنبه ۶ مهر، در «کارستان بهارستان» برگزار خواهد شد.
در بخش «ساختار فیلمنامهنویسی در اقتباس»، فرهاد توحیدی درباره تبدیل داستان به روایت سینمایی، چگونگی استخراج ایده و هسته مرکزی داستان و همچنین بازآفرینی شخصیتهای داستانی برای سینما صحبت خواهد کرد.
همچنین در ادامه بهمن کامیار وکیل دادگستری، کارگردان، تهیهکننده و فیلمنامهنویس درباره «اصول حقوقی در اقتباس» صحبت خواهد کرد.
حقوق مادی و معنوی نویسنده و صاحب اثر، قوانین و الزامات حقوقی اقتباس در حقوق ایران و راهکارهای مواجهه با نقض حقوق آثار از منظر قوانین موضوعه و رویه قضایی، از جمله موضوعات این بخش خواهد بود.
در کارگاه «انتقال تجربه یک اقتباس سینمایی» نیز مسیر شکلگیری فیلم سینمایی «باغ کیانوش» از زبان عوامل این فیلم روایت خواهد شد.
همچنین راهبری گفتگوها را زهرا محسنی فرد پژوهشگر حوزه نوجوان و فعال حوزه کتاب کودک بر عهده دارد.
در پایان این کارگاه، به شرکتکنندگان گواهی حضور از سوی بنیاد سینمایی فارابی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارائه میشود.
کارگاه تخصصی «از قصه تا سینما» در کارستان بهارستان به نشانی تهران، میدان بهارستان، خیابان دانشسرا، درب غربی کارستان بهارستان، خیالستان برگزار خواهد شد.
علاقهمندان برای ثبتنام میتوانند از طریق لینک b2n.ir/egtbs اقدام کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۰۱۷۲۱۵۳ تماس بگیرند.
این کارگاه با همکاری بنیاد سینمایی فارابی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کارستان بهارستان برگزار میشود.
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