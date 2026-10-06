نخستین نشست «عصر فیلمنامه» با نمایش «پدر» در خانه سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، نخستین نشست «عصر فیلمنامه» توسط بانک فیلمنامه ایران با همکاری خانه سینما و نمایش و بررسی فیلم سینمایی «پدر» ساخته فلوریان زلر برگزار می‌شود.

این نشست یکشنبه ۱۹ مهر، ساعت ۱۴ در سالن سیف‌الله داد خانه سینما برگزار می‌شود.

در نخستین برنامه «عصر فیلمنامه»، فیلم سینمایی «پدر» ساخته فلوریان زلر از منظر ارزش‌های فیلمنامه و با تمرکز بر روایت، شخصیت‌پردازی و ساختار دراماتیک به نمایش گذاشته می‌شود. پس از نمایش فیلم نیز، فیلمنامه و ساختار روایی و دراماتیک اثر مورد تحلیل و گفتگو قرار می‌گیرد.

در این نشست، محمود اربابی مجری برنامه و رئیس بانک فیلمنامه، فرهاد توحیدی فیلمنامه‌نویس و عضو کانون فیلمنامه‌نویسان ایران و سعید قطبی‌زاده منتقد سینما و عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران حضور دارند.

«عصر فیلمنامه» با هدف ایجاد فضایی برای دیدن، خواندن و گفتگو درباره فیلمنامه و بررسی ساختار روایی و دراماتیک آثار سینمایی برگزار می‌شود.

حضور علاقه‌مندان در این برنامه آزاد است.