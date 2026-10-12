صدور مجوز فعالیت حزب «وطن من» از سوی وزارت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مجوز فعالیت حزب «وطن من» که پیش‌تر با صدور بیانیه‌ای اعلام موجودیت کرده بود، در کمیسیون ماده ۱۰قانون احزاب وزارت کشور صادر شد.

این حزب با هدف سازماندهی ظرفیت‌های مردمی، جهادی و نخبگانی کشور و ایجاد شبکه‌ای ملی برای پیگیری مطالبات مردم و تحقق اهداف و آرمان‌های ملی فعالیت می‌کند.



«وطن من» در بیانیه اعلام موجودیت خود، با اشاره به تجربه‌های کشور در جنگ ۱۲ روزه، بر ضرورت هم‌افزایی نیروهای مردمی و انقلابی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای پیشرفت کشور تأکید کرده بود.



از جمله مأموریت‌های اعلام‌شده حزب «وطن من» می‌توان به جهاد تبیین در برابر جنگ روایت‌ها، تحکیم پیوند مردم و نخبگان انقلابی، سازماندهی ظرفیت‌های مردمی و نخبگانی، پیگیری مطالبات واقعی مردم، تقویت عدالت‌خواهی و شفافیت و بازآفرینی امید و خودباوری اجتماعی اشاره کرد.



این حزب همچنین بر گسترش ساختاری منسجم و فراگیر در سطح ملی، از پایتخت تا مناطق مختلف کشور، و هماهنگ‌سازی ظرفیت‌های مردمی، جهادی و انقلابی تأکید دارد.



حزب «وطن من» اعلام کرده است که نخبگان، فعالان جهادی، پیشگامان علمی و فرهنگی و چهره‌های اثرگذار اجتماعی و اقتصادی را به همکاری برای ساخت آینده‌ای مبتنی بر هم‌افزایی ملی و خدمت به مردم دعوت می‌کند.