ویسی: برای کسب ۳ امتیاز خانگی تلاش خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی، سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر در نشست خبری پیش از دیدار با سپاهان اظهار داشت: بازی‌های دربی همه جا پراهمیت است، سپاهان-ذوب‌آهن جذابیت‌های خاص خود را دارد، با احترام به سپاهان تمام تلاش خود را برای کسب ۳ امتیاز خانگی انجام خواهیم داد.



وی افزود: این که چرا نمی‌بریم سوالی است که همه از من می‌پرسند، با یک برد همه چیز درست می‌شود، ما خلق موقعیت می‌کنیم، خلاقیت فردی تاثیرگدار است، باید تمرکز بیشتری داشته باشیم؛ گل نزدن باعث افت روحی تیم می‌شود، حریفان ما موقعیت‌های کمتری نسبت به ما دارند.



ویسی تصریح کرد: نتایجی که در لیگ ثبت شده است بیانگر واقعیت نیست، برای سپاهان احترام قائلیم اما ترسو نیستیم و بازی خود را به سپاهان تحمیل خواهیم ‌کرد، دیدگاه خوبی که نسبت به سپاهان داریم که باعث خواهد شد بازی خوبی ارائه دهیم.



سرمربی ذوب‌آهن گفت: اگر بگویم از نتایج راضی هستم، زشت و مغرورانه خواهد بود، خیر راضی نیستم، تیم خوبی داریم و بازیکنان و همه ارکان تیم حرفه‌ای هستند، هیچ بهانه‌ای نیست، می‌توانستیم به جای ۷ امتیاز، ۱۱ امتیاز داشته باشیم.



وی ادامه داد: مسؤلیت نتایج با من است و بهانه‌ای نیست اما مسائل غیرفوتبالی ۴ امتیاز از ما گرفت،

سال‌های قبل هم در این مقطع فصل حدودا همین تعداد امتیاز را داشتیم.



ویسی در خصوص قیمت بلیط‌های دربی گفت: بلیط‌فروشی با باشگاه نیست، در تمام دنیا ۱۰ درصد برای مهمان است اما من راضی بودم ۵۰-۵۰ باشد، امیدوارم هواداران با هر قیمتی بیایند اما شاید قیمت مناسب‌تر شرایط بهتری به وجود می‌آورد.