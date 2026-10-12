ثبت ملی جاده کندوان به حفظ میراث طبیعی و تاریخی منطقه کمک می کند

. به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور عصر دوشنبه در جمع فعالان گردشگری با اشاره به ویژگی‌های کم‌نظیر جاده کندوان اظهار کرد: این جاده به دلیل عبور از دل جنگل‌ها و ارتفاعات البرز، برخورداری از چشم‌اندازهای طبیعی چشم‌نواز و پیشینه تاریخی ارزشمند، از ظرفیت‌های ویژه‌ای برخوردار است که باید برای حفظ و معرفی آن برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه ثبت ملی جاده کندوان می‌تواند زمینه ماندگاری این میراث ارزشمند را برای نسل‌های آینده فراهم کند، افزود: با توجه به دستور وزیر، لازم است مقدمات کارشناسی و اجرایی این موضوع با در نظر گرفتن ویژگی‌های طبیعی، تاریخی و محیط پیرامونی منطقه فراهم شود تا روند ثبت این اثر با جدیت دنبال شود.

فرماندار چالوس در ادامه، مدیریت ترافیک و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را از مهم‌ترین ضرورت‌های پیش‌روی شهرستان برشمرد و تصریح کرد: با توجه به مشکلات موجود در محورهای ارتباطی و اجرای طرح‌های توسعه آزادراهی، از جمله مراحل پیش‌بینی‌شده برای تکمیل این مسیر، باید پیامدهای افزایش تردد از هم‌اکنون مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه بی‌توجهی به این مسائل می‌تواند در سال‌های آینده مشکلات ترافیکی گسترده‌تری برای چالوس و مناطق پیرامونی ایجاد کند.

یوسف‌پور با تأکید بر جایگاه چالوس در صنعت گردشگری مازندران گفت: این شهرستان علاوه بر برخورداری از جاذبه‌های طبیعی برجسته، یکی از کانون‌های مهم ورود و توزیع گردشگران در استان است و مدیریت این حجم از سفر، نیازمند برنامه‌ریزی هماهنگ و استفاده از ظرفیت‌های مناطق مختلف است.

وی با اشاره به حجم بالای ورود مسافران در جریان جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: بر اساس آمارگیری انجام‌شده، در مدت چهار روز بیش از ۵۰۰ هزار نفر وارد منطقه شدند؛ رقمی که مدیریت و ساماندهی آن، به‌ویژه برای توزیع مسافران میان مناطق شرقی و غربی استان و شهرستان چالوس، مسئولیت سنگینی ایجاد می‌کرد.

فرماندار چالوس ادامه داد: با وجود حجم بالای ورود گردشگران و افرادی که در پی شرایط جنگی به این شهرستان آمدند، با همراهی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم، مشکل خاصی در میزبانی و ارائه خدمات به وجود نیامد.

وی ضمن قدردانی از استاندار مازندران و مجموعه مدیران و نیروهای اجرایی که در آن روزها روند امور را پیگیری می‌کردند، خاطرنشان کرد: همراهی مردم فهیم چالوس و تلاش دستگاه‌های مسئول نقش مهمی در مدیریت شرایط و میزبانی شایسته از مسافران و مهاجران داشت.

یوسف‌پور در پایان بر ضرورت توجه هم‌زمان به حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی، تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مدیریت گردشگری تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری اصولی از ظرفیت‌های گردشگری چالوس، علاوه بر حفظ داشته‌های ارزشمند منطقه، می‌تواند به توسعه پایدار شهرستان و ارتقای کیفیت خدمات به گردشگران کمک کند.