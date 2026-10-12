به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، لندن با صدور بیانیه ای در ادامه سیاست‌ های خصمانه خود علیه تهران، ۲ مورد جدید را به فهرست تحریم‌ هایش علیه ایران افزود.

الجزیره به نقل از خبرگزاری رویترز اعلام کرد: انگلیس ۲ ایرانی مرتبط با تهران را به فهرست تحریم‌ های خود افزود.

از سوی دیگر، اندی برنهام نخست وزیر انگلیس در سخنانی در مجلس عوام این کشور با طرح ادعایی ضدایرانی و فاقد هرگونه سند و مدرک، مدعی شد: تلاش برای حمله به (پایگاه) «فرفورد» احتمالاً در ایران و مستقیما توسط سپاه پاسداران هماهنگ شده بود! در پی حادثه فرفورد، تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال خواهیم کرد.

نخست وزیر انگلیس مدعی شد: بسیار محتمل است که تلاش برای حمله به فرفورد در ایران و تحت هدایت سپاه پاسداران هماهنگ شده باشد.

وی در خصوص ریاض نیز اذعان کرد: من تصمیم انگلیس برای اعزام سامانه‌ های پدافند هوایی و یک فروند هواپیمای «وویاجر» (Voyager) به عربستان سعودی جهت پشتیبانی از سوخت‌ گیری هوایی را تأیید می کنم. امروز می‌توانم تأیید کنم که این هواپیما تاکنون ۱۴ مأموریت عملیاتی انجام داده است. ما همچنان در کنار عربستان سعودی در برابر حوثی‌ها (ارتش و مبارزان یمنی) خواهیم ایستاد.

به گزارش الجزیره، از سوی دیگر و در خبری مرتبط اعلام شد که وزیر امور خارجه انگلیس از احضار سفیر ایران در لندن به همین بهانه خبر داد.

این مقام لندن در ادعایی فاقد سند و مدرک مدعی شد: تلاش‌های ایران برای تضعیف امنیت انگلیس و شرکایش از طریق شبکه‌ها و گروه‌های تبهکار خود، غیرقابل‌قبول است! هیچ‌گونه تهدیدی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد و سفیر ایران را احضار کرده‌ایم تا بر این پیام تأکید کنیم! ما 2 تبعه ایرانی را به دلیل (بهانه) مشارکت در فعالیت‌ های خصمانه به نیابت از تهران، مشمول تحریم قرار دادیم. دولت ما هرگز در تعهد خود برای مقابله با اقدامات غیرقابل‌قبول ایران و حفاظت از امنیت ملی‌مان، ذره‌ای تردید به خود راه نخواهد داد!

پیش از این، مقامات انگلیس مدعی شده بودند که طرحی برای حمله به پایگاه «فرفورد» را خنثی کرده و تعدادی از عوامل آن را بازداشت کرده اند.

این حادثه جدید، نگرانی‌ها پیرامون امنیت پایگاه‌های نظامی بریتانیا، به‌ویژه تأسیسات راهبردی مورد استفاده نیروهای آمریکایی را بار دیگر در سطح بین‌المللی افزایش داده است.