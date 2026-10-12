جشنواره انگور هزاوه؛ پیوند تاریخ، فرهنگ و رونق اقتصاد روستایی در اراک

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی عصر دوشنبه در نشست خبری و آیین رونمایی از پوستر سیزدهمین جشنواره انگور هزاوه اراک اظهار کرد: هم‌زمانی این رویداد با هفته فرهنگی اراک و برنامه ملی «ایران جان»، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری، کشاورزی و اقتصادی این منطقه در سطح کشور فراهم کرده است.

وی افزود: هزاوه به واسطه پیشینه تاریخی، برخورداری از مفاخر برجسته و توانمندی‌های کشاورزی، از مناطق شاخص استان مرکزی به شمار می‌رود و جشنواره انگور می‌تواند زمینه پیوند این ظرفیت‌ها با توسعه گردشگری و رونق اقتصادی روستا را فراهم کند.

حاجی علی‌بیگی با اشاره به جایگاه تاریخی هزاوه به‌عنوان زادگاه امیرکبیر تصریح کرد: معرفی شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخ ایران و بازشناسی خاستگاه آنان، بخشی از مسئولیت رویدادهای فرهنگی است و برگزاری جشنواره در این منطقه می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر نسل امروز با میراث تاریخی و هویت فرهنگی کشور را فراهم سازد.

فرماندار اراک با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ای رویداد «ایران جان» ادامه داد: این برنامه ملی بستری برای شناساندن توانمندی‌های استان مرکزی به مخاطبان سراسر کشور ایجاد کرده است و باید از این فرصت برای معرفی جاذبه‌های تاریخی، محصولات بومی، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و قابلیت‌های گردشگری مناطقی همچون هزاوه استفاده کرد.

حاج‌علی‌بیگی تاکید کرد: در دوره دوازدهم این رویداد، حدود ۱۴۰ میلیارد ریال فروش ثبت شد که بیانگر توان این جشنواره در عرضه محصولات محلی و ایجاد فرصت اقتصادی برای تولیدکنندگان و فعالان منطقه است.

وی افزود: در دوره جدید، بیش از ۴۰ غرفه برای عرضه محصولات و معرفی توانمندی‌های محلی پیش‌بینی شده است و در صورت افزایش استقبال و تقاضا، تعداد غرفه‌ها قابلیت افزایش تا ۵۰ مورد را دارد. همچنین برای تسهیل رفت‌وآمد علاقه‌مندان از اراک به محل برگزاری جشنواره، تمهیداتی در نظر گرفته شده است.

فرماندار اراک بیان کرد: شرایط اقلیمی هزاوه، منابع آبی ناشی از چشمه‌ها و قنوات و میزان بارندگی که در برخی سال‌ها به حدود ۵۰۰ میلی‌متر می‌رسد، زمینه مناسبی برای استمرار باغداری فراهم کرده است.

وی گفت: انگور مرغوب هزاوه و فرآورده‌هایی همچون شیره سفید انگور، از محصولات شاخص این منطقه محسوب می‌شوند که با معرفی مناسب می‌توانند جایگاه بیشتری در بازارهای ملی پیدا کنند؛ از این رو، جشنواره علاوه بر کارکرد فرهنگی، فرصتی برای تقویت بازاریابی محصولات بومی و حمایت از اقتصاد روستایی است.

حاجی علی‌بیگی تصریح کرد: تلاش شده با مشارکت هنرمندان بومی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری و فرهنگی، جلوه‌های بیشتری از تاریخ، فرهنگ و هویت این روستا در طراحی پوستر و برنامه‌های جشنواره بازتاب یابد.

وی ادامه داد: برنامه‌های جشنواره از ۲۳ مهرماه آغاز می‌شود و آیین اصلی و مراسم شکرگزاری آن ساعت ۹ صبح روز ۲۸ مهرماه، هم‌زمان با روز اراک و سالروز صدارت امیرکبیر، در جوار بقعه متبرکه امامزاده سلطان سیداحمد(ع) برگزار خواهد شد.

حاج‌علی‌بیگی تاکید کرد: برگزاری این مراسم در کنار یکی از ظرفیت‌های مذهبی و تاریخی منطقه، زمینه‌ای برای پاسداشت میراث فرهنگی، تقویت همبستگی اجتماعی و معرفی بیشتر هویت تاریخی هزاوه فراهم می‌کند.