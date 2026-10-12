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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۳

بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در غرب تهران امحا شد

بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در غرب تهران امحا شد

شهریار- جانشین فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از امحای بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و افزایش ۳۵ درصدی دستگیری سوداگران مرگ در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زلفخانی، شامگاه دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از امحای بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی غرب استان تهران خبر داد.

جانشین فرماندهی انتظامی غرب استان تهران اظهار کرد: در سال جاری بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در غرب استان تهران کشف شده و ۴۵ باند فعال در این حوزه نیز متلاشی شده‌اند.

وی افزود: آمار دستگیری سوداگران مرگ در سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳۵ درصد افزایش داشته است.

زلفخانی با اشاره به اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران، بر تداوم برخورد با قاچاقچیان و مقابله با فعالیت شبکه‌های توزیع مواد مخدر تأکید کرد.

کد مطلب 6975941

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