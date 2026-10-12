بی اشتها مثل تراکتور برای بردن الشمال؛ نکونام همچنان ناموفق در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور تبریز و الشمال قطر از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه دوشنبه از هفته دوم لیگ نخبگان آسیا در ورزسگاه سلطان قابوس عمان برگزار شد که این دیدار بدون گل به پایان رسید.

ترکیب تراکتور:

پارسا جعفری، فرشاد فرجی، شجاع خلیل‌زاده، محمد نادری، دانیال اسماعیلی‌فر، میلاد زکی‌پور، مهدی حسینی، تیبور هلیلوویچ، اودیل خامربکوف، شهریار مغانلو(تومیسلاو اشتراکالی- ۶۷) و امیرحسین حسین‌زاده.

ترکیب الشمال:

باباکار سک، یوسف سابالی، میشل تیرمانینی(موفاک- ۷۱)، جیسون موریلو، پابلو ماری، فدریکو بایس، نسیم بن‌عیسی، تیاگو سیلوا، محمدعلی بن‌رمضان، الکس کولادو و وسلی سعید.

محتاط با یک قیچی برگردان!

نیمه نخست با بازی کاملا محتاطانه دو تیم همراه بود. تراکتور سعی داشت بدون اینکه ریسکی در ارائه بازی تهاجمی داسته باشد جنگ های میانه میدان را با اتکا به توانمندی فیزیکی هافبک های خود پیروز شود. ترفندی که خیلی خوب هم جواب داد تا سرخ های تبریز روی فرار حسین زاده در دقیقه ۳۹ و پاس عرضی او به مغانلو صاحب موقعیت گل شوند. موقعیتی که با ضربه قیچی برگردان مهاجم بلندقامت تراکتوری ها همراه بود اما با اختلاف اندک از بالای دروازه الشمال بیرون رفت تا گلی رقم نخورد.

کسی عطش گل نداشت

۴۵ دقیقه دوم هم چندان چنگی بر دل نزد تا اشتباهات فردی تأثیر بسزایی در خلق موقعیت برای دو تیم داشته باشد.

تراکتور همچون نیمه اول در نیمه دوم هم موقعیت مسلم گلزنی روی اشتباه مدافعان قطری در تعیین خط دفاع داشت. این تیم در دقیقه ۵۸ در یک کار تیمی هماهنگ تا آستانه گلزنی پیش رفت. ارسال امیرحسین حسین‌زاده به مهدی شیری رسید و در ادامه، محمد نادری با پای چپ دروازه الشمال را هدف قرار داد، اما باباکار سک با واکنشی تماشایی مانع گلزنی شد. در ادامه نیز ضربه دانیال اسماعیلی‌فر به صورت دروازه‌بان الشمال برخورد کرد تا این موقعیت خطرناک تراکتور با یک ضربه کرنر به پایان برسد.

در ادامه محمد بن رمضان با حرکت انفرادی خود در دقیقه ۶۸ نزدیک بود دروازه جعفری را با سوت سرکش خود باز کند اما فرجی با تکل موفق خود مانع از این اتفاق شد تا بازی با وحود اندک موقعیت ها برای هر دو تیم با تساوی بدون گل به پایان برسد و جواد نکونام همچنان با تراکتور دنبال عطش کسب نخستین پیروزی در این رقابت ها باقی بماند