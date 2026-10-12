به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی، امدادی، نظامی و امنیتی در مدیریت حوادث، اظهار کرد: موفقیت در مدیریت بحران به معنای نادیده گرفتن کاستی‌ها نیست و باید ایرادات و نقاط ضعف شناسایی‌شده در جریان حوادث، به‌عنوان اولویت‌های اساسی برای بهبود عملکرد مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی مخاطرات و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه افزود: با توجه به تغییرات و تحولات مستمر و شرایط جغرافیایی کشور، مدیریت بحران باید مبتنی بر آینده‌پژوهی، برآوردهای دقیق و شناخت درست شرایط باشد تا بتوان پیش از وقوع حوادث، اقدامات لازم را برای کاهش خسارات انجام داد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه پیشگیری مؤثر، هزینه‌های جانی و مالی حوادث را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: هر اندازه در حوزه پیشگیری برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود، هزینه‌های ناشی از حوادث برای دستگاه‌های اجرایی و مردم کاهش خواهد یافت.

آشوری تازیانی با اشاره به برخی مشکلات ناشی از بارندگی‌های شدید در بندرعباس، یکی از موضوعات مهم در مدیریت بحران را توجه به شرایط طبیعی محیط و جلوگیری از مداخلات غیراصولی در مسیرهای جریان آب دانست و گفت: در ساخت‌وسازهای شهری و روستایی، بی‌توجهی به شرایط طبیعی و تغییر مسیرهای آب می‌تواند هنگام بارندگی‌های شدید، مشکلات جدی ایجاد کند.

وی ادامه داد:روان آبها مسیر طبیعی خود را پیدا می‌کند و اگر این مسیرها مسدود شوند، احتمال بروز خسارت افزایش می‌یابد؛ ازاین‌رو لازم است با همکاری شهرداری بندرعباس، دستگاه‌های مرتبط با حوزه شهرسازی و منابع طبیعی، مطالعات لازم برای مدیریت روان‌آب‌ها و کاهش خطرات ناشی از سیلاب انجام شود.

استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی در بالادست شهر بندرعباس خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت‌های طبیعی منطقه برای هدایت و مدیریت آب‌های سطحی استفاده کرد. همچنین، برخی پهنه‌های طبیعی که در زمان بارندگی به شکل دریاچه‌های موقت درمی‌آیند، با مطالعات کارشناسی می‌توانند در برنامه‌های محیطی و گردشگری مورد توجه قرار گیرند.

آشوری تازیانی با اشاره به تجربه حوادث مختلف در هرمزگان، اظهار کرد: با همکاری و همدلی دستگاه‌های اجرایی، امدادی، نظامی و امنیتی، تجربه‌های ارزشمندی در مدیریت حوادث و کاهش مخاطرات به دست آمده است که باید برای ارتقای آمادگی استان مورد استفاده قرار گیرد.

وی با تأکید بر لزوم مستندسازی حوادث طبیعی و غیرطبیعی افزود: مستندسازی به ما کمک می‌کند نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاه‌ها را بهتر بشناسیم و در مواجهه با بحران‌های آینده، تصمیم‌های دقیق‌تر و اقدامات مؤثرتری انجام دهیم.

استاندار هرمزگان ادامه داد: پایش مستمر شرایط، برگزاری تمرین‌ها و مانورهای آمادگی و آموزش نیروها از جمله اقداماتی است که می‌تواند سرعت واکنش دستگاه‌ها را افزایش دهد و میزان خسارات ناشی از حوادث را کاهش دهد.

وی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی و روایت دقیق حوادث نیز گفت: تجربه‌های گذشته نشان داده است که هماهنگی دستگاه‌ها در مدیریت صحنه حادثه و اطلاع‌رسانی مناسب، در تبیین ابعاد رویدادها و انعکاس تلاش‌های صورت‌گرفته نقش مهمی دارد؛ بنابراین این تجربه‌ها باید حفظ و تقویت شوند.

آشوری تازیانی با اشاره به شرایط جنگی و ضرورت حفظ آمادگی دستگاه‌ها به این منظور و همچنین پدیده ال نینو بیان کرد: در شرایط کنونی نیز باید با همان همدلی، حساسیت و هماهنگی، اقدامات پیشگیرانه و آموزشی را دنبال کنیم و برای مدیریت مخاطرات احتمالی در بخش‌های مختلف آمادگی داشته باشیم.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ملاحظات امنیتی و نظامی در برنامه‌ریزی‌های استان افزود: دستگاه‌های مسئول باید با در نظر گرفتن شرایط و محدودیت‌های موجود، وظایف قانونی خود را با جدیت دنبال کنند و برای تأمین نیازهای ضروری حوزه مدیریت بحران، پیگیری‌های لازم را در سطوح مختلف انجام دهند.

استاندار هرمزگان با اشاره به محدودیت منابع خاطرنشان کرد: محدودیت منابع نباید موجب توقف اقدامات شود؛ بلکه باید اولویت‌های اساسی در ستاد مدیریت بحران به‌درستی شناسایی و منابع موجود به‌صورت هدفمند برای اجرای برنامه‌های راهبردی و رفع مشکلات مهم اختصاص داده شود.

آشوری تازیانی در پایان بر ضرورت تداوم آسیب‌شناسی، استفاده از تجربه‌های گذشته و پیگیری کاستی‌ها در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأکید کرد.