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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

بازدید استاندار هرمزگان از مناطق آسیب‌دیده و پل‌های تخریب‌شده

بازدید استاندار هرمزگان از مناطق آسیب‌دیده و پل‌های تخریب‌شده

بندرعباس- استاندار هرمزگان با حضور در مناطق آسیب‌دیده ناشی از حملات اخیر، از پل‌های تخریب‌شده در محورهای ارتباطی، تأسیسات راه‌آهن و تپه الله‌اکبر بندرعباس بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی روز جمعه با همراهی فرماندار بندرعباس، مدیران‌کل راه و شهرسازی، راه‌آهن و جمعی از مسئولان استانی، از مناطق آسیب‌دیده در پی حملات اخیر به شهرستان‌های بندرعباس و بندرخمیر بازدید کرد.

استاندار هرمزگان در این بازدید میدانی ابتدا در منطقه تپه الله‌اکبر بندرعباس و سایت تنظیم مقررات رادیویی حضور یافت و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت خسارات وارد شده و روند اقدامات دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.

آشوری تازیانی سپس از پل تخریب‌شده ایستگاه راه‌آهن و پل‌های تخریب‌شده در محور بندرعباس - لار در محدوده شهرستان بندرخمیر بازدید و روند خدمات‌رسانی، بازگشایی مسیرهای جایگزین و عملیات بازسازی را بررسی کرد.

وی در جریان این بازدیدها با تأکید بر ضرورت تسریع در بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، بر هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات تردد، بازگشت سریع خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی به شرایط عادی و استمرار خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

استاندار هرمزگان همچنین از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست با بسیج همه امکانات، عملیات ترمیم و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده را با سرعت و دقت دنبال کرده و گزارش مستمر روند اقدامات را به ستاد مدیریت بحران استان ارائه کنند.

کد مطلب 6890556

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