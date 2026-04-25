کشف ۶۰۰ کیلوگرم روغن خوراکی احتکار شده در ساوه

به گزارش خبر گزاری مهر، مأموران پلیس آگاهی شهرستان ساوه با انجام اقدامات اطلاعاتی و اشراف میدانی موفق به شناسایی یک انبار احتکار شده شدند.

مأموران پلیس آگاهی با هماهنگی مقام قضائی، از محل بازرسی و از انبار مذکور ، ۶۰۰ کیلوگرم روغن خوراکی به ارزش ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال را کشف کردند.

در این رابطه پرونده ای تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجه ذی صلاح معرفی شد.

مأموران سخت کوش انتظامی با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی به ویژه توزیع کالا و احتکار برخورد قاطعانه و بدون اغماض خواهد داشت.