۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

کشف ۶۰۰ کیلوگرم روغن خوراکی احتکار شده در ساوه

کشف ۶۰۰ کیلوگرم روغن خوراکی احتکار شده در ساوه

اراک- مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان مرکزی از کشف یک انبار احتکار کالاهای اساسی شامل روغن های مایع و جامد خوراکی به وزن ۶۰۰ کیلو گرم در عملیات پلیس شهرستان ساوه خبر داد.

به گزارش خبر گزاری مهر، مأموران پلیس آگاهی شهرستان ساوه با انجام اقدامات اطلاعاتی و اشراف میدانی موفق به شناسایی یک انبار احتکار شده شدند.

مأموران پلیس آگاهی با هماهنگی مقام قضائی، از محل بازرسی و از انبار مذکور ، ۶۰۰ کیلوگرم روغن خوراکی به ارزش ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال را کشف کردند.

در این رابطه پرونده ای تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجه ذی صلاح معرفی شد.

مأموران سخت کوش انتظامی با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی به ویژه توزیع کالا و احتکار برخورد قاطعانه و بدون اغماض خواهد داشت.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها