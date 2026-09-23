به گزارش خبرنگار مهر، بروز حوادث در واحدهای صنعتی و سردخانه‌ها به دلیل استفاده از مواد شیمیایی و گازهای صنعتی، همواره تهدیدی برای ایمنی کارکنان و سلامت محیط‌زیست پیرامونی محسوب می‌شود. حادثه اخیر نشت گاز در یکی از سردخانه‌های اصفهان، بار دیگر ضرورت رعایت دقیق پروتکل‌های فنی و نظارت‌های دوره‌ای را نمایان کرد.

مهدی پورقاسم، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان اصفهان در این ارتباط در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح جزئیات این حادثه پرداخت و اظهار کرد: به محض دریافت گزارش وقوع نشت و انتشار گازهای آلاینده از تأسیسات برودتی یک واحد سردخانه در سطح شهرستان، کارشناسان این اداره در کمترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند تا اقدامات لازم برای مهار بحران و کنترل وضعیت را آغاز کنند.

جزئیات حادثه و مصدومیت کارکنان مجاور

وی با اشاره به منشأ این رخداد تصریح کرد: طبق بررسی‌های اولیه، این نشت گاز در حین انجام عملیات تعمیرات تأسیسات برودتی واحد مذکور رخ داده است. خطای انسانی یا فنی در فرآیند تعمیر، منجر به انتشار گازهای مخرب و ایجاد آلودگی جوی شده که متأسفانه علاوه بر تبعات زیست‌محیطی، موجب بروز عوارض تنفسی و مصدومیت تعدادی از کارکنان واحدهای صنعتی مجاور شد.

عملیات هم‌افزایی با آتش‌نشانی برای کنترل آلودگی

پورقاسم درباره اقدامات انجام شده برای مدیریت بحران گفت: با حضور تیم‌های کارشناسی محیط‌زیست و هماهنگی فوری با سازمان آتش‌نشانی، عملیات ایمن‌سازی و کنترل نشت گاز آغاز شد. با تلاش نیروهای امدادی و رعایت دستورالعمل‌های فنی، از گسترش بیشتر آلودگی در محدوده این واحد صنعتی و آسیب به محیط‌زیست پیرامونی جلوگیری به عمل آمد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان اصفهان با تأکید بر برخورد قاطع با قصور در رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، خاطرنشان کرد: در پی بررسی‌های میدانی و احراز تخلف در رعایت اصول ایمنی که منجر به این بحران شده است، اخطار کتبی رسمی به واحد خاطی ابلاغ شد. به این واحد مهلت داده شده تا نسبت به رفع فوری نواقص فنی و ارتقای پروتکل‌های ایمنی محیط‌زیستی اقدام کند.

وی ابراز کرد: سلامت شهروندان و حفظ کیفیت هوای محیط‌زیست خط قرمز اداره محیط‌زیست شهرستان اصفهان است. این واحد صنعتی هم‌اکنون تحت نظر کارشناسان ما قرار گرفته و هرگونه فعالیت مجدد آن مشروط به تأییدیه‌های ایمنی و رفع کامل خطرات احتمالی است تا از تکرار چنین حوادثی که سلامت عمومی را تهدید می‌کند، پیشگیری شود.