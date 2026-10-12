به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که شامگاه امروز فرودگاه بین‌المللی خالد در ریاض عربستان را با یک فروند موشک بالستیک هدف قرار دادند و این موشک با دقت به هدف اصابت کرده است.

نیروهای مسلح یمن همچنین از هدف قرار دادن پایگاه هوایی خمیس مشیط با یک فروند پهپاد خبر داده و اعلام کردند که این حمله به‌طور مستقیم به هدف اصابت کرده است.

این نیروها در ادامه، بار دیگر به تمامی شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی، کارشناسان، کارکنان و مسافران سراسر جهان درباره پیامدهای پرواز به مقصد فرودگاه‌های عربستان هشدار دادند.

نیروهای مسلح یمن همچنین هشدار دادند که فرودگاه‌های عربستان امن نیستند و تنها فرودگاه‌ها و حریم هوایی مناطق مقدس مکه مکرمه و مدینه منوره از این هشدار مستثنا هستند.