سفارت آمریکا در عربستان برای سومین روز متوالی هشدار امنیتی صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سفارت آمریکا در عربستان سعودی روز دوشنبه برای سومین روز پیاپی هشدار امنیتی خود را تمدید کرد. این هشدارها در روزهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ اکتبر صادر شده و آخرین مورد به حملات اخیر به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض و حمله روز یکشنبه به فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام اشاره دارد.

بر اساس اعلام سفارت، کارکنان دولت آمریکا برای استفاده از فرودگاه‌های ریاض، جده و دمام به مجوز ویژه نیاز دارند. این نهاد همچنین از شهروندان آمریکایی خواست هنگام استفاده از فرودگاه‌های اصلی عربستان «حداکثر احتیاط» را رعایت کنند؛ زیرا احتمال لغو پروازها، بسته‌شدن حریم هوایی و دیگر اختلالات در سفر وجود دارد.

سفارت آمریکا به مسافران توصیه کرد وضعیت پروازهای خود را مستقیماً از شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌ها پیگیری کنند و در صورت لزوم، استفاده از خودروهای شخصی، قطار و اتوبوس را به‌عنوان جایگزین سفر هوایی در نظر بگیرند.

بر اساس این هشدار، کارکنان دولت آمریکا همچنین از سفر به محدوده‌ای در فاصله ۳۲ کیلومتری مرز یمن منع شده‌اند و برای سفر به استان‌های جیزان، عسیر و نجران و نیز شهرهای قطیف، ینبع و طائف به مجوز ویژه نیاز دارند. سفارت از شهروندان آمریکایی خواسته است تحولات رسانه‌های محلی را دنبال کنند و هنگام حملات هوایی، دستورالعمل‌های مقام‌های سعودی را رعایت کنند.

این هشدارها پس از مجموعه‌ای از حملات به فرودگاه ریاض صادر شده است. به گفته مقام‌های سعودی و منابع دیپلماتیک، حملات آخر هفته به این فرودگاه در مجموع ۱۴ کشته و ۳۲۰ زخمی بر جای گذاشته است.