به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد طباطبایی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراب، با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل پایداری انسان در مسیر دین، استحکام ایمان و ثبات قدم در عمل به احکام الهی است؛ چراکه بسیاری از افراد در شرایط عادی پایبند به ارزش‌های دینی هستند، اما در مواجهه با سختی‌ها، فشارهای اجتماعی و وسوسه‌های شیطانی دچار تزلزل می‌شوند.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم، یاد خدا را عامل آرامش دل‌ها و استواری انسان در مسیر حق دانست و افزود: ذکر الهی تنها به زبان نیست، بلکه حضور خداوند در همه ابعاد زندگی، از عبادت تا خدمت به مردم، جلوه حقیقی یاد خداوند است.

ثبات در دین با عمل به احکام الهی محقق می‌شود

امام جمعه سراب پایبندی عملی به احکام و اخلاق اسلامی را نخستین نشانه ثبات قدم در دین عنوان کرد و گفت: انسان مؤمن باید در همه شرایط، اعم از آسایش و سختی، سفر و حضر و صلح و جنگ، خود را مقید به دستورات الهی بداند و رضایت خداوند را بر خوشایند دیگران مقدم بشمارد.

طباطبایی با انتقاد از دوگانگی رفتاری برخی افراد در عرصه دینداری، تصریح کرد: شخصیت مؤمن نباید وابسته به شرایط و محیط باشد؛ کسی که در محیط‌های مذهبی متدین است، باید در همه عرصه‌های زندگی نیز به ارزش‌های دینی پایبند بماند.

راهبرد قرآن، توکل به خدا و بی‌اعتنایی به فشار دشمنان است

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با استناد به آیه «وَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ»، اظهار کرد: قرآن کریم راهبرد جامعه اسلامی را اطاعت نکردن از کافران و منافقان، بی‌اعتنایی به فشارها و توکل بر خداوند معرفی کرده است.

امام جمعه سراب افزود: برخی تصور می‌کنند برای رفع مشکلات باید رضایت دشمنان را جلب کرد، در حالی که آموزه‌های قرآن بر استقلال، مقاومت و اعتماد به وعده‌های الهی تأکید دارد و خداوند برای بندگان مؤمن کفایت می‌کند.

وی با بیان اینکه دشمنی جبهه استکبار با اسلام و انقلاب اسلامی همیشگی بوده است، گفت: اگر جامعه اسلامی از درون به ایمان، توکل و اعتماد به خدا مجهز باشد، در برابر تهدیدها و فشارهای بیرونی شکست نخواهد خورد.

اربعین جلوه اقتدار و ماندگاری مکتب حسینی است

طباطبایی با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی، این مناسبت را نماد تاب‌آوری، ایستادگی و تداوم نهضت عاشورا دانست و اظهار کرد: امام حسین (ع) معیار پیروزی را تحقق اهداف الهی معرفی کرد و نه صرف پیروزی ظاهری در میدان نبرد.

وی افزود: اربعین، نمایش اقتدار جبهه حق و تجدید بیعت میلیون‌ها عاشق اهل‌بیت (ع) با آرمان‌های سیدالشهدا (ع) است و نشان می‌دهد فرهنگ عاشورا همچنان الهام‌بخش ملت‌ها در مقابله با ظلم و استکبار است.

امام جمعه سراب با اشاره به نقش حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) در تبیین پیام عاشورا، تأکید کرد: استمرار نهضت حسینی مرهون جهاد تبیین اهل‌بیت (ع) بود و همین روشنگری، چهره واقعی دشمنان را برای تاریخ آشکار ساخت.

شهدا نباید به فراموشی سپرده شوند

طباطبایی در بخش پایانی خطبه‌ها با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای خدمت و دیگر شهدای کشور، بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: عزت، اقتدار و سربلندی جامعه اسلامی در گرو پایبندی به مکتب اهل‌بیت (ع)، پاسداشت خون شهدا و حرکت در مسیر ولایت است.