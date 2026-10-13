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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۴

مقام سازمان ملل در شورای امنیت: تجاوزات اسرائیل علیه سوریه متوقف شود

مقام سازمان ملل در شورای امنیت: تجاوزات اسرائیل علیه سوریه متوقف شود

معاون فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه خواهان توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه در سخنان خود در نشست شورای امنیت تاکید کرد که تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور به ویژه در جنوب آن باید متوقف شود.

وی به درخواست دبیرکل سازمان ملل برای احترام گذاشتن به توافق ترک مخاصمه سال ۱۹۷۴ و محافظت از حاکمیت سوریه و تمامیت ارضی آن اشاره کرد.

این مقام سازمان ملل با اشاره به اوضاع سوریه به ویژه استان سویداء خواهان اجرای گفتگوهای داخلی برای عبور از چالش های پیش رو شد.

ابراهیم العلبی نماینده سوریه در سازمان ملل نیز گفت که نباید اجازه داد تبعات جنگ و تجاوزات اسرائیل دستاوردهای این کشور را از بین ببرد.

کد مطلب 6976220

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