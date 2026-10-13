به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که عربستان سعودی با گزینه های محدودی در جنگ خود با یمنی ها رو به رو است. محمد بن سلمان ولی عهد این کشور بعد از عملیات سنگین صورت گرفته علیه عربستان طی بیش از یک دهه گذشته با فشارهای فزاینده ای برای دستیابی به یک راه حل در قبال جنگ علیه و متوقف کردن حملات موشکی و پهپادی یمنی ها رو به رو است.

تحلیلگران معتقدند که یمنی ها از زمان جنگ ویرانگر قبلی که توسط عربستان علیه این کشور به راه افتاده بود قدرت بیشتری به دست آورده اند. آنها سه حمله سنگین علیه فرودگاه ریاض طی روزهای گذشته انجام دادند که تعداد زیادی کشته و زخمی برجای گذاشت. نیروهای مسلح یمن رؤیاهای بلندپروازانه بن سلمان برای تبدیل کردن عربستان به مرکز جهانی کار و گردشگری را هدف قرار داده اند.

بر اساس این گزارش، درگیری نظامی با نیروهای یمنی باعث شکست آنها نخواهد شد و راهکار سیاسی نیز جواب نمی دهد چرا که سقف خواسته های یمن افزایش یافته است. آنها بعد از درگیری های مکرر با دشمنان قوی تر، به قدرت بیشتری دست پیدا کرده اند. در جنگ آمریکا علیه یمن و در ماه نخست آن دست کم یک میلیارد دلار مهمات استفاده شد.

گریگوری گوس تحلیلگر امور عربستان در پژوهشکده واشنگتن تاکید کرد که سعودی ها باید برای پایان دادن به این وضعیت به دنبال پایان دادن به جنگ آمریکا علیه ایران باشند.

وی گفت: مسئله مهم آن است که سعودی ها متحمل ضربات سنگینی از سوی یمنی ها در بخش زیر ساخت ها شده اند این در حالی است که یمنی ها چیز زیادی از دست نمی دهند. این اوضاع هر شخصی را که به دنبال سرمایه گذاری در عربستان است منصرف می کند.