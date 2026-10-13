به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در نشست هم‌اندیشی با روحانیون و ائمه جماعات مساجد کیش با اشاره به اهمیت دعا، ارتباط با خدا و ولایت‌مداری در زندگی مؤمنان، اظهار کرد: مسجد مرکز تقویت ولایت‌مداری و دعاست و باید ضمن ترویج و تعمیق ارتباط با خدا نسبت مردم با مفهوم ولایت‌مداری را در زندگی تقویت کنیم.

وی با اشاره به مسئولیت امامان جماعت در تبلیغ دین در دوران غیبت، افزود: فعالیت‌های فرهنگی مساجد باید با مشارکت آحاد مردم و با محوریت مردمی‌سازی امور انجام شود و نوجوانان و جوانان نیز در این عرصه نقش‌آفرینی کنند.

امام جمعه کیش با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری اجتماعات خود جوش مردمی و تقویت این مراسم با محوریت مردم به تشکیل قرارگاه مردمی بعثت اشاره کرد و گفت: در موضوع مسجد محوری نیز باید اداره محلات بر محور مسجد، امام جماعت و مردم محله تعریف شود و ارتباط امامان جماعت با اقشار مختلف جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد.

بی‌نیاز همچنین بر لزوم تقویت ستاد نماز جمعه به عنوان قلب فرهنگی هر شهر تأکید کرد و افزود: در حوزه فعالیت‌های قرآنی هیئت‌ها و امور اجتماعی و همچنین بهره‌گیری از مشارکت بانوان در برنامه‌های فرهنگی و انقلابی به برنامه‌ریزی و اقدامات مؤثرتری نیاز داریم.