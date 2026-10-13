پژمان فتاح‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی سه متخلف شکار غیرمجاز در محدوده پناهگاه حیات وحش زله‌زرد خبر داد و اظهار کرد: این اقدام پس از دریافت گزارش‌هایی درباره فعالیت شکارچیان در منطقه و با همکاری مأموران محیط زیست، محیط‌بانان پاسگاه جیران و پشتیبانی نیروی انتظامی انجام شد.

وی افزود: مأموران پس از بررسی گزارش‌های دریافتی و انجام اقدامات لازم، افراد موردنظر را شناسایی و بازرسی کردند که در جریان آن، لاشه ۲ رأس گراز وحشی و ۶ قلاده سگ شکاری زنده کشف شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست قصرشیرین ادامه داد: علاوه بر موارد کشف‌شده، خودروی مورد استفاده متخلفان و ادوات مرتبط با شکار نیز توقیف شد.

فتاح‌پور با اشاره به اهمیت حفاظتی پناهگاه حیات وحش زله‌زرد گفت: این منطقه به دلیل برخورداری از تنوع زیستی و زیستگاه‌های طبیعی ارزشمند، از بخش‌های حساس اکوسیستم شهرستان به شمار می‌رود و هرگونه شکار غیرمجاز می‌تواند جمعیت گونه‌های جانوری و تعادل طبیعی آن را با آسیب مواجه کند.

وی استفاده از سگ‌های شکاری را نیز از عوامل تشدیدکننده آسیب به حیات وحش دانست و تصریح کرد: این سگ‌ها علاوه بر کمک به شکار، با تعقیب جانوران موجب ایجاد استرس در حیات وحش و وارد شدن آسیب به زیستگاه‌های طبیعی می‌شوند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست قصرشیرین در پایان تأکید کرد: با تخلفات مربوط به شکار غیرمجاز و اقداماتی که حیات وحش و زیستگاه‌های طبیعی را تهدید می‌کند، برخورد جدی خواهد شد.